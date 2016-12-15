Влада Івано-Франківської області заявляє про готовність сприяти розвитку малого та середнього бізнесу

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 15 грудня, в Івано-Франківську в рамках бізнес-форуму «Україна – країна підприємців», ініційованого Приватбанком спільно з Українським союзом промисловців і підприємців, представники місцевої влади заявили про готовність сприяти розвитку малого і середнього бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, на бізнес-форумі, який сьогодні проходить в готелі «Надія», міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що органи місцевої влади повинні сконцентрувати свої зусилля для того, щоб допомогти працювати підприємцям і допомогти створювати нові робочі місця.

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Він також подякував організаторам форуму за програми підтримки розвитку малого і середнього бізнесу. «Наша економіка потребує кредитів, - сказав мер. - Завдяки вам, підприємці мають можливість отримати дешеві кредити на свій бізнес. У місті діє спеціальна програма розвитку підприємництва».

Заступник Івано-Франківського міського голови Богдан Білик, зокрема, на форумі розповів про плани влади підписати декларацію з Приватбанком про кредитування підприємців.

«Ми вже розробили відповідний документ і найближчим часом плануємо його підписати», - уточнив Білик.

Сьогоднішній бізнес-форум в Івано-Франківську об'єднав підприємців, власників малого бізнесу. Участь у форумі беруть участь представники місцевої влади, лідери громадських асоціацій бізнесу, банкіри, успішні підприємці Івано-Франківської області, експерти з питань розвитку бізнесу, бізнес-тренери та інші. Як прозвучало на заході, сьогодні учасники форуму дізнаються про нові можливості підтримки малого бізнесу місцевою владою за рахунок, зокрема, компенсації частини відсотків за банківськими кредитами з місцевих бюджетів.

Також у рамках бізнес-форуму топ-менеджери Приватбанку та провідні експерти з розвитку бізнесу презентують підприємцям документи, необхідні для ведення бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Івано-Франківську розпочав роботу регіональний бізнес-форум «Україна - країна підприємців».

Довідка УНІАН. Організатори форуму - Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку - прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту - сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 мільйон нових робочих місць по всій країні.