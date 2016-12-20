У Миколаївській області Приватбанк за програмою "КУБ" прокредитував малий і середній бізнес на 15 млн грн

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 20 грудня, під час бізнес-форуму «Україна — країна підприємців» сказав директор Миколаївського регіонального управління Приватбанку Федір Димов.

Загалом за програмою «КУБ» у Миколаївській області на даний момент видано 211 кредитів.

Димов також повідомив, що зараз робота програми припинена, проте в найближчі дні, після відповідних погоджень з Нацбанком, вона відновиться.

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«До п'ятниці все працювало ідеально. Я думаю, що цей проект тиждень буде на канікулах, поки ми з Нацбанком опрацюємо», - пояснив Димов.

«Я сподіваюся, 2-3 дні й все запрацює», - уточнив він.

Як повідомляв УНІАН, у квітні найбільший банк України Приватбанк запустив онлайн-проект «Кредитування українського бізнесу» (КУБ) для залучення громадян до інвестування в українські підприємства. З допомогою сервісу «КУБ» зацікавлені в залученні інвестицій підприємці будуть виставляти на сайті заявки на отримання фінансування до 300 тис. грн. Також підприємці зможуть пропонувати майбутнім інвесторам додаткові бонуси і знижки.

Довідка УНІАН. Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створенню понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.