Одна година простою бізнесу коштує економіці до 2 мільярдів гривень, – міністр

Наразі немає статистики, скільки вже бізнесів повністю зупинилися після атак.

Через обстріли інфраструктури російськими окупантами і пов’язані з ними вимушеними зупинками роботи підприємств економіка України може недооотримувати до 2 мільярдів гривень щогодини. Про це розповів в інтерв’ю Forbes Ukraine міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко.

"Окремо оцінити вплив обстрілів на ВВП дуже складно через перебої з постачанням, експортом та простої підприємств. За нашими оцінками, одна година простою через обстріли може коштувати економіці близько до 2 млрд грн. Щодо того, скільки бізнесів після атак повністю зупинилися або релокувалися, наразі статистики немає. Ситуація змінюється буквально щогодини", – зазначає Кравченко.

Мінекономіки очікує, що ВВП цього року суттєво скоротиться через обстріли і дає невтішний прогноз на наступний рік.

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"Починали рік із очікуваним зростанням 2,4% – переглянули його до 1,6% в середині 2026. На жаль, ми бачимо що за результатами другого півріччя ми вийдемо на зниження темпів зростання на 0,5%. Песимістичний план закладено у бюджеті на 2027 рік – зростання на 1,3%. Бачимо, що буде потенційний перегляд у бік скорочення на 0,3-0,5%. Це станом на зараз", – каже міністр.

Попри блокаду чорноморських портів, найбільші надходження по року Україна отримує від аграрного сектору.

"Був хороший урожай. Але якщо почнуться системні атаки на елеватори й інфраструктуру, то і це може змінитися. Це демонструє, наскільки вразливою залишається економіка в умовах повномасштабної війни", – констатує Кравченко.

Російські удари по бізнесу в Україні – останні новини

Нещодавно внаслідок дронової атаки ворога було уражено один зі складів логістичного партнера McDonald's в Київській області. Наразі ресторани мережі працюють у звичному режимі. Компанія проводить оцінку можливого впливу атаки на операційні процеси.

З 1 листопада Fozzy Group скоротить частину працівників офісних команд – холдингу, мережі "Сільпо" та логістики. Рішення пов’язане зі зростанням втрат від російських атак. Кількість працівників, яких торкнуться скорочення, в компанії не уточнили.

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