Мінфін шукає банки для участі в проекті України та ЄІБ з кредитування малого та середнього бізнесу

Міністерство фінансів України оголосило відбір комерційних банків для участі в спільному проекті України і Європейського інвестиційного банку з кредитування малого та середнього бізнесу, повідомляється на сайті міністерства.

Читайте такожРада ратифікувала угоду з ЄС про підтримку малого та середнього бізнесу на €2,3 мільярда

«Банки, які будуть відібрані для участі у проекті, зможуть отримати довгострокові кредитні ресурси, загальний обсяг яких становить 400 млн євро, з метою подальшого кредитування ними малих і середніх підприємств», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, Мінфін приймає документи для участі в конкурсі до 21 квітня.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України в березні 2016 року залучило у Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) кредит у розмірі 400 млн євро на реалізацію проектів розвитку комерційних банків, а також підприємств малого і середнього бізнесу.

Угоду про надання коштів ЄІБ Мінфіну в рамках програми допомоги банкам та малому і середньому бізнесу було ратифіковано Верховною Радою ще 15 липня 2015 року. Однак організаційні процедури виконання домовленості почалися тільки в березні 2016 року.