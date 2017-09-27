Посилення захисту прав приватної власності дозволить знизити тиск силовиків на бізнес і залучити інвестиції - Кінах

Про це під час круглого столу з питань захисту прав підприємців від проявів адміністративного тиску заявив президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолій Кінах.

«Змушений констатувати, що, незважаючи на зусилля виконавчої і законодавчої влади, Україна поки що перебуває на дуже низьких рівнях в контексті глобальної конкурентоспроможності за показником захисту приватної власності», - сказав він.

Він зазначив, що, за останньою інформацією Всесвітнього економічного форуму, із 138 країн Україна за індексом захисту приватної власності перебуває лише на 131 місці.

«Дуже важливо зрозуміти, що це великі збитки, яких зазнає наша країна, у зв'язку з відсутністю системи захисту прав власності і прав інвесторів», - сказав Кінах.

Він зазначив, що, незважаючи на зусилля представників влади, тиск на бізнес з боку силовиків у 2015, 2016 і 2017 роках не зменшився.

«Ті, хто демонструє дохідність, стають центром нездорової уваги з боку силовиків. На жаль, ці явища охоплюють агробізнес, починаючи зі спроб відібрати урожай і закінчуючи прямим рейдерством», - сказав він.

Кінах наголосив, що дії силових структур, як правило, обмежуються обшуками і тиском на бізнес, а далі в суди ці справи не йдуть.

«На жаль, у нас дуже багато випадків гучних обшуків, маски-шоу, після яких немає конкретних дій - повідомлень про підозри, позовів до суду, це ще більше загострює ситуацію», - зазначив він.

Голова УСПП наголосив на важливості того, щоб кожен приклад порушення прав власності інвесторів був чітко під контролем, а всі винні в порушеннях були покарані.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман обіцяє «знести» контролюючі органи й інші структури, які створюють тиск на бізнес.

Раніше Гройсман провів зустріч з представниками правоохоронних органів, під час якої закликав їх об'єднатися і забезпечити сприятливе бізнес-середовище в країні.

Кабінет міністрів України має намір до кінця поточного року сформувати Службу фінансових розслідувань, яка акумулює функції податкової міліції, а також економічних підрозділів силових структур, включаючи Міністерство внутрішніх справ і Службу безпеки України.