У Житомирі підприємцям розкажуть про успішні практики ведення бізнесу

Темою семінару є "Програма соціального інвестування для підтримки підприємств та фізичних осіб-підприємців".

У Житомирі 23 лютого відбудеться просвітницький захід, у рамках якого підприємцям розкажуть про успішні практики ведення бізнесу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

"23 лютого відбудеться інформаційний захід про механізми підтримки приватних підприємств та фізичних осіб-підприємців», - сказано у повідомленні.

Темою семінару є "Програма соціального інвестування для підтримки підприємств та фізичних осіб-підприємців".

В рамках заходу його учасників знайомитимуть з тим, як залучати фінансові інвестиції, а також розкажуть про можливості отримання тренінгових та консультаційних послуг.

Захід відбудеться у прес-центрі Житомирської міської ради.