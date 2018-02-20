У Житомирі підприємцям розкажуть про успішні практики ведення бізнесу

13:34, 20 лютого 2018
Разное
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REUTERS

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

"23 лютого відбудеться інформаційний захід про механізми підтримки приватних підприємств та фізичних осіб-підприємців», - сказано у повідомленні.

Темою семінару є "Програма соціального інвестування для підтримки підприємств та фізичних осіб-підприємців".

В рамках  заходу його учасників знайомитимуть з тим, як залучати фінансові інвестиції, а також  розкажуть про можливості отримання  тренінгових та консультаційних послуг.

Захід відбудеться у прес-центрі Житомирської міської ради.

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Теги: #Житомирщина