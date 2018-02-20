У Житомирі підприємцям розкажуть про успішні практики ведення бізнесу
13:34, 20 лютого 2018Разное
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Темою семінару є "Програма соціального інвестування для підтримки підприємств та фізичних осіб-підприємців".
REUTERS
У Житомирі 23 лютого відбудеться просвітницький захід, у рамках якого підприємцям розкажуть про успішні практики ведення бізнесу.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.
"23 лютого відбудеться інформаційний захід про механізми підтримки приватних підприємств та фізичних осіб-підприємців», - сказано у повідомленні.
Темою семінару є "Програма соціального інвестування для підтримки підприємств та фізичних осіб-підприємців".
В рамках заходу його учасників знайомитимуть з тим, як залучати фінансові інвестиції, а також розкажуть про можливості отримання тренінгових та консультаційних послуг.
Захід відбудеться у прес-центрі Житомирської міської ради.
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