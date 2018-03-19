Українці обрали фурнітуру AXOR

Протягом 2017 роки українці оцінювали представників вітчизняного споживчого ринку за допомогою незалежного онлайн-голосування - «Українська народна премія-2017». У дослідженні брали участь безпосередньо українські покупці, вибираючи кращих представників ринку товарів і послуг та віддаючи свій голос на користь того чи іншого виробництва.

Представники компанії AXOR INDUSTRY, затамувавши подих, стежили за процесом голосування. Нарешті, голосування завершилося і результати оголошені.

Перше місце в номінації «Виробник фурнітури» впевнено зайняла продукція AXOR, набравши найбільшу кількість балів і значно випередивши у рейтингу своїх конкурентів.

Це й не дивно, адже на сьогодні кожне третє вікно в Україні встановлюється саме з фурнітурою AXOR.

Для покупця AXOR - це оптимальне поєднання ціни та якості. Вікна з AXOR встановлюються на десятиліття!

Для виробника віконних конструкцій AXOR - той самий «Sweet Point», коли при оптимальній ціні клієнт отримує стабільно високу якість і сервіс.

У ціну AXOR «вкладена», перш за все, незмінна якість продукту

Активи компанії (сучасний виробничий комплекс, власні лабораторії, кваліфіковані кадри), а також територіальна перевага (розташування заводу в Україні, в центральній частині), дозволяють компанії незмінно випускати продукт вищої якості і формувати доступну цінову політику, тим самим вигідно відрізняючись від конкурентів на українському ринку.

Високий рівень партнерства та сервісу

AXOR приділяє велику увагу розвитку партнерських відносин і сервісу для клієнтів: надання технічної і маркетингової підтримки, проведення навчальних заходів для співробітників і дилерів партнера, складську логістику, надання необхідних інструментів для установки і регулювання фурнітури і інше.

«Народне голосування» - найкращий і наочний показник вибору українського виробника і безпосередньо українського покупця вікон.