'Ми робимо це краще': Трамп похвалився, що США шпигують за Росією та Китаєм

Трамп заявив, що Китай, США та Росія шпигують один за одним.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон збирає розвідувальні дані про Росію та Китай у відповідь на їхні дії.

Так, під час виступу на передвиборному мітингу Трамп розповів, що йому повідомили про те, що Китай та Росія шпигують за США. При цьому, за словами Трампа, США роблять те саме – тільки краще.

"Дехто сказав: "Китай шпигує за нами, сер". Я відповів: "Ми теж за ними шпигуємо. Не переймайтеся цим". "Це жахливо: Китай і Росія шпигують за нами, сер. Я сказав: "Це правда, і ми робимо те саме з ними. Але у нас це виходить ще краще, тож не турбуйтеся про це", - заявив Трамп.

Відео дня

Дональд Трамп - новини

Reuters повідомляє, що адміністрація президента США Дональда Трампа протягом кількох місяців готувалася до можливого приходу демократів до влади в Конгресі, розробляючи плани щодо подальшої реалізації ключових пунктів своєї програми за допомогою виконавчої влади. За оцінками незалежних аналітиків, у демократів є хороші шанси здобути більшість у Палаті представників і, можливо, у Сенаті.

За словами співрозмовників агентства, високопоставлені чиновники з квітня співпрацюють з юридичним управлінням Білого дому, щоб визначити заходи виконавчої влади у сфері імміграції, тарифів, вартості житла та федеральних витрат, які Трамп міг би ухвалити без схвалення Конгресу.

Тим часом ЗМІ вважають, що в разі перемоги Демократичної партії на проміжних виборах до Конгресу США зовнішня політика Вашингтона може кардинально змінитися, зокрема й щодо України.

Вас також можуть зацікавити новини: