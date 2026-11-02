Росіяни використали режим тиші в Олешках для посилення своїх позицій, - Генштаб

Ворог провів ротацію та підвіз боєприпаси.

Режим припинення вогню в рамках гуманітарної операції в Олешках завершився, і росіяни використали цей час для укріплення своїх позицій. Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

Зазначається, що в рамках запровадженого режиму припинення вогню підрозділи Сил оборони України забезпечили дотримання режиму тиші і діяли виключно в межах досягнутих домовленостей.

"У результаті, гуманітарні вантажі доставлено за призначенням, а українці та українки, які виявили бажання виїхати з Олешок, повернулися на підконтрольну Україні територію", - повідомляють у Генштабі.

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Натомість росіяни використали гуманітарну паузу для облаштування своїх позицій.

"За час режиму тиші зафіксовано ротацію російських підрозділів, укріплення позицій, розширення антидронових засобів на дорогах і нарощування логістики, зокрема підвезення боєприпасів", - зазначають військові.

Евакуація з Олешок

Режим тиші у Херсонській області діяв із 27 жовтня до 1 листопада. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відзначив, що протягом визначеного періоду сторони дотримувались взятих на себе зобов’язань.

30 жовтня українська делегація прибула до Олешок, щоб вивезти звідти людей. Евакуація тривала через Росію та Білорусь. В Україну люди заїжджали через Чернігівську область.

Вдалося вивезти сотні людей. Найстаршій - 94 роки, найменшому - один рік. Люди розповідали, як виживали в окупованому місті без тепла та майже без їжі, не маючи доступу до лікарів.

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