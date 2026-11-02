США хочуть якнайшвидше відновити транзит російського газу до Європи через Україну, – WSJ

Ця ініціатива покликана забезпечити "енергетичне перемир’я" між Москвою та Києвом, однак вона зустрічає опір у європейських столицях.

США домагаються якнайшвидшого відновлення поставок російського природного газу до Європи трубопроводами, що проходять через територію України. Ця пропозиція обговорюється в рамках переговорів, мета яких – досягти "енергетичного перемир’я" напередодні майбутньої зими, пише The Wall Street Journal з посиланням на американських, європейських та українських чиновників.

За словами джерел видання, цю ідею запропонували представники США Джаред Кушнер і Стів Віткофф під час їхніх візитів до Москви та Києва у вересні. Вона передбачає продаж російського газу через американського посередника, що дозволило б обійти європейські санкції. Подібна схема також могла б відкрити вигідні можливості для американських інвесторів.

Як зазначає WSJ, минулого місяця реалізація цього плану була призупинена після того, як Україна тимчасово припинила удари по російських НПЗ. У результаті увага американської сторони переключилася на можливість укладення більш масштабної мирної угоди.

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Однак у п’ятницю Київ відновив свою кампанію повітряних ударів, здійснивши за останні три дні атаки на три великі російські нафтопереробні заводи:

"Це надало нового імпульсу спробам досягти більш комплексного "енергетичного перемир’я" напередодні тристоронніх переговорів між США, Росією та Україною, запланованих на середину листопада в Абу-Дабі. Наразі Росія відкидає спроби американської сторони укласти подібну угоду".

Угода, вигідна для всіх

На думку американських переговірників, повернення Росії на європейський ринок природного газу могло б стати для Путіна вагомим стимулом для досягнення домовленості. Крім того, це забезпечило б Києву вкрай необхідні доходи від транзитних платежів.

За словами представника адміністрації США, Білий дім запропонував, щоб Росія перераховувала доходи від продажу газу до Європи на спеціальний ескроу-рахунок у третій країні – це дозволило б запобігти використанню цих коштів Кремлем для фінансування війни.

Також американська сторона намагалася представити цю ідею європейським лідерам як спосіб знизити ціни на енергоносії напередодні зими.

Європа категорично виступає проти цієї ідеї

Згідно з чинним законодавством ЄС, усі закупівлі російського природного газу мають бути повністю припинені до кінця 2027 року. Згідно з офіційною позицією Євросоюзу, закупівлі російського газу не будуть відновлені навіть у разі укладення повноцінної мирної угоди – не кажучи вже про якесь "енергетичне перемир’я", яке дозволило б Путіну продовжувати війну та забезпечувало б фінансування його армії.

Адміністрація Трампа робить ставку на те, що опір європейців виявиться не таким вже й непохитним, як може здатися на перший погляд. Адміністрація Трампа робить ставку на те, що опір європейців виявиться не таким вже й непохитним, як може здатися на перший погляд. Однак у приватних розмовах європейські чиновники висловлюються набагато прямолінійніше. Високопоставлений представник однієї з північних європейських країн заявив, що ідея відновлення закупівель російського газу суперечить усім цінностям, які відстоюють європейці. Інший високопоставлений чиновник із великої європейської держави порівняв це з діями колишнього британського прем’єр-міністра Невілла Чемберлена, який "пожертвував" Чехословаччиною заради угоди з Гітлером.

"За словами дипломатів, Європі було б простіше змінити свою позицію, якби Київ схвалив продаж газу в рамках угоди про припинення вогню. Це дозволило б запобігти відключенням енергопостачання та можливій гуманітарній катастрофі у великих українських містах – ситуації, яка в найближчі місяці може спровокувати нову хвилю біженців", – пише WSJ.

Мирні переговори – останні новини

Як писало FT, США та Україна розглядали E3 (Велику Британію, Францію та Німеччину) як групу, яка від імені Європи братиме участь у переговорах про припинення війни. Водночас видання зазначає, що участь трьох європейських країн, які представлятимуть весь континент, створює ризик відштовхнути менші європейські країни.

Тим часом США та Кремль обговорюють можливе скасування американських санкцій проти Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), який володіє багатомільярдними активами.

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