В Україні спостерігають навалу рідкісних птахів із Сибіру

Масова поява цих птахів, ймовірно, пов'язана із неврожаєм насіння лісових дерев за Уралом.

Цієї осені в Україні зафіксували масову появу рідкісних для наших країв птахів – горіхівок крапчастих, які прилетіли із Сибіру. Незвичайне природне явище, відоме як інвазія, охопило територію від Полісся до південних областей. Про це розповів український натураліст Олег Марцун у дописі на Facebook.

За його словами, подібні міграції відбуваються приблизно раз на 8–10 років. Їх найчастіше пов’язують із неврожаєм насіння хвойних дерев, зокрема кедрової сосни, через що птахи змушені шукати їжу далеко за межами звичного ареалу.

"Коли в тайзі не вистачає харчів на всю пернату компанію, доводиться шукати кращої долі за тисячі кілометрів від рідних лісів", – пояснює Марцун.

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Цієї осені повідомлення про зустрічі з горіхівками регулярно з’являлися в соціальних мережах. Водночас самому натуралісту довго не вдавалося побачити рідкісних гостей, попри численні походи до лісів і парків.

Ситуація змінилася після того, як у п’ятницю ввечері він побачив повідомлення про кількох горіхівок у столичному Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка. Тож уже вранці 31 жовтня Марцун вирушив до Києва.

У ботанічному саду справді перебували щонайменше шість птахів. Вони виявилися доволі довірливими, дозволяли спостерігати за собою зблизька та фотографувати. Переважно горіхівки шукали їжу на землі, але двох особин автор також помітив на туях, де вони поїдали насіння.

"Горіхівки взагалі всеїдні, але насіння хвойних дерев становить важливу частину їхнього раціону", – зазначає експерт.

Окрім довгоочікуваної зустрічі з горіхівками крапчастими сибірського підвиду, поїздка принесла ще один сюрприз: у ботанічному саду Марцун побачив зграйку шишкарів. За його словами, цьогоріч інвазія спостерігається і серед цих птахів.

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