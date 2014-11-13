Уряд Швеції запускає новий трирічний проект на підтримку децентралізації влади в Україні
17 листопада 2014 року
Готель «Прем’єр Палац»
Адреса: бульвар Т. Шевченка / вул. Пушкінська, 5-7/29
УВАГА: прес-конференція починається о 14:20
Запуск проекту відбудеться за участі:
- Віце-прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана,
- Посла Швеції в Україні Андреаса фон Бекерата,
- Віце-президента Шведської асоціації місцевих адміністрацій та регіонів Кароли Ґуннарссон
17 листопада 2014 року Посольство Швеції у Києві запускає трирічний проект на підтримку плану децентралізації, що його розробив український уряд.
Для акредитації та подальшого інформування,
будь ласка, звертайтеся до Ольги Шумейко,
e-mail: secretary@arena-cs.com.ua
Моб.: +38 050 338 89 94
Цей проект – важлива частина зобов’язань шведського уряду щодо підтримки влади України на шляху реформ. Проект зосередиться на сферах державної політики, визначених у «Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні», яку Кабінет міністрів ухвалив 1 квітня 2014 року. Концепція повинна зробити систему місцевої влади в Україні відповідною європейським стандартам, ефективною та демократичною. Даний проект надаватиме підтримку децентралізації влади в Україні через різноманітні форми співпраці, як-от експертні консультації, професійні обміни, тренінги, освітні тури та семінари. Завдяки цьому Україна запозичить досвід децентралізації та реформ самоврядування, які відбувалися у Швеції, інших країнах Скандинавії та державах-членах ЄС.
Проект «Підтримка децентралізації в Україні» запроваджуватимуть Шведська асоціація місцевих адміністрацій та регіонів спільно з її дочірньою організацією SKL International. Київський Інститут громадянського суспільства стане місцевим партнером проекту. Міжнародна команда тісно співпрацюватиме з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Проект буде реалізований з вересня 2014 до грудня 2017 року на кошти Шведської агенції з міжнародного розвитку (Sida).