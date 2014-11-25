Виставка 100 найкращих патріотичних плакатів
Центр сучасного мистецтва М17 та Український культурний фронт запрошують на
ВИСТАВКУ 100 НАЙКРАЩИХ ПАТРІОТИЧНИХ ПЛАКАТІВ
28 листопада 2014 року о 19:00.
ПРЕС-ТУР о 18:00
ЦСМ М17 (Горького, 102-104)
ВХІД ВІЛЬНИЙ
Необхідна акредитація у Єлизавети Бєльської
за e-mail: artforpress@gmail.com або
тел.: 067 401 56 01
ВПЕРШЕ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ!!!
МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС УКРАЇНСЬКОГО ПАТРІОТЧНОГО ПЛАКАТУ (БЕЗ ЦЕНЗУРИ!!!)
з 30 листопада по 5 грудня – виставка 100 найкращих плакатів.
Український культурний фронт попросить журналістів та глядачів обрати три найкращі плакати конкурсу й відзначить переможців преміями 1-ше місце — 1500 грн,, 2-ге — 1000, 3-тє — 500 грн.
Ідея конкурсу полягає не тільки в популяризації мистецтва плакату, а й у тому, щоб підтримати й підняти дух наших воїнів на передовій, і не дати «спати» душам пересічних громадян в тилу.
Вибрані для конкурсу плакати плануємо надрукувати великим тиражем і відправити на передову.
Буде презентовано каталог «Український патріотичний плакат 2014»
Також у рамках виставки експонуватиметься кримінально-зоологічна інсталяція Олександра Алексеєва (Київ-Відень) «ЯКЩО НЕ ПУТІН, ТО ХТО?» (Путін за гратами).
4 грудня о 20:00 в рамках виставки відбудеться концерт Ореста Лютого «Лагідна та сувора українізація».
5 грудня о 20:00 — благодійний аукціон, ініційований колекціонером Андрієм Адамовським. Стартові ціни на авторські плакати від 100 гривень, колекційні, надруковані на полотні формату 60х90 – 1000 гривень. Гроші спрямовуються на допомогу бійцям АТО, котрі лікуються у Київському військовому госпіталі! Ведучий аукціону — Антін Мухарський.