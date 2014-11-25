Виставка 100 найкращих патріотичних плакатів

Центр сучасного мистецтва М17 та Український культурний фронт запрошують на

ВИСТАВКУ 100 НАЙКРАЩИХ ПАТРІОТИЧНИХ ПЛАКАТІВ

28 листопада 2014 року о 19:00.

ПРЕС-ТУР о 18:00

ЦСМ М17 (Горького, 102-104)

ВХІД ВІЛЬНИЙ

Необхідна акредитація у Єлизавети Бєльської

за e-mail: artforpress@gmail.com або

тел.: 067 401 56 01

ВПЕРШЕ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ!!!

МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС УКРАЇНСЬКОГО ПАТРІОТЧНОГО ПЛАКАТУ (БЕЗ ЦЕНЗУРИ!!!)

з 30 листопада по 5 грудня – виставка 100 найкращих плакатів.

Український культурний фронт попросить журналістів та глядачів обрати три найкращі плакати конкурсу й відзначить переможців преміями 1-ше місце — 1500 грн,, 2-ге — 1000, 3-тє — 500 грн.

Ідея конкурсу полягає не тільки в популяризації мистецтва плакату, а й у тому, щоб підтримати й підняти дух наших воїнів на передовій, і не дати «спати» душам пересічних громадян в тилу.

Вибрані для конкурсу плакати плануємо надрукувати великим тиражем і відправити на передову.

Буде презентовано каталог «Український патріотичний плакат 2014»

Також у рамках виставки експонуватиметься кримінально-зоологічна інсталяція Олександра Алексеєва (Київ-Відень) «ЯКЩО НЕ ПУТІН, ТО ХТО?» (Путін за гратами).

4 грудня о 20:00 в рамках виставки відбудеться концерт Ореста Лютого «Лагідна та сувора українізація».

5 грудня о 20:00 — благодійний аукціон, ініційований колекціонером Андрієм Адамовським. Стартові ціни на авторські плакати від 100 гривень, колекційні, надруковані на полотні формату 60х90 – 1000 гривень. Гроші спрямовуються на допомогу бійцям АТО, котрі лікуються у Київському військовому госпіталі! Ведучий аукціону — Антін Мухарський.