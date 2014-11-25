Асоціація "Український ядерний форум" проводить круглий стіл "Пріоритетність атомної галузі в актуалізованій Енергостратегії -2035:погляди, запитання, пропозиції"

У Програмі передбачені дві доповіді - Президента ДП НАЕК "Енергоатом" Ю.Недашковського «Пріоритетний розвиток атомної енергетики: на чому треба поставити акценти у Енергостратегії-2035» та Генерального директора ДП СхідГЗК О.Сорокіна «Урановидобувна галузь України в Енергостратегії -2035: бачення ДП «СхідГЗК».

У роботі круглого столу братиме участь керівники підприємств, що входять до Асоціації, представники органів державної влади, розробники Концепції актуалізації Енергостратегії України-2035 – співробітники Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, незалежні експерти.

Круглий стіл відбудеться 27 листопада 2014 р. у готелі "Русь"

Почато реєстрації - 14.30. Початок заходу - 15.00

Акредитація – до 16.30 26 листопада за телефоном: 234-33-99 або поштоюatomforum@atomforum.org.ua