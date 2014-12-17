Запрошуємо на фестиваль зимових розваг - Kiev Ice Portal

У Києві 19-го грудня 2014 року в 11.00 на стадіоні КНУБА (вулиця Просвіти 3) стартує Одіссея зимових розваг KievIcePortal, який працюватиме для киян та гостей міста до самих водохресних морозів.

Напередодні відкриття в рамках KievIcePortal 18-го грудня з 12:00 почнеться театралізована інтерактивна програма «Острівець любові і тепла» Одіссеї зимових розваг Kiev Ice Portal. Мета заходу - доставити радість тим діткам, які найбільше цього потребують.

Серед тих, хто стане першими гостями Одіссеї зимових розваг Kiev Ice Portal - діти-сироти, діти з обмеженими фізичними можливостями, багатодітні сім'ї, діти вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей. Всього буде більше двох тисяч діток.

Для них спільно зі спонсорами організатор - ГО «СОТИ» підготували розважальну програму з красивим казковим сюжетом, ігри та забави, хороводи і танці. Протягом усього дня дітей розважатимуть більше 10-ти аніматорів, веселі ходулісти, а також вокальний колектив «Діти світу», фронтмен гурту «Sweetlo» та хор «Сонях».

Дата також обрана неспроста - щоб малюки встигли загадати бажання, які виконає Святий Миколай. Плюшеві ведмедики, набори для творчості, традиційні солодощі та багато інших приємних подарунків чекають хлопців на Одіссеї зимових розваг Kiev Ice Portal

19-го грудня - офіційне відкриття Одіссеї зимових розваг для всіх бажаючих. KievIcePortal - це величезне арт-простір, заряджене радістю і веселощами. Новорічний арт, головна креативна ялинка України, насичена концертна програма, книга бажань і живе серце Порталу, море сюрпризів і неймовірних розваг! Найменших гостей Порталу порадує «Дитяче містечко» з гіркою їх снігу, а також професійними аніматорами. У програмі - безліч музичних виступів, виставок, конкурсів та подарунків. Арт-інсталяції, захоплюючі забави для дітей і дорослих будуть радувати відвідувачів з ранку і до пізнього вечора. «Родзинкою» фестивалю стане Новорічна ніч.

Крім театралізованої інтерактивної програми для дітей, всіх гостей фестивалю розважатимуть Київський вогняний театр з програмами «Рок Україна» та «Слов'янська», група «« Дримба да Дзига », вокальний колектив« Діти світу », хор« Сонях », гурт« Red Roks », група« Бангладеш' ».

Як тільки в Києві настане морозна погода, Kiev Ice Portal покаже найбільшу в Україні виставку шедеврів зимового мистецтва - унікальні фігури зі снігу та льоду від кращих майстрів України. Величезні алмазні брили, завдяки мистецтву майстрів, увійдуть в історію льодового творчості, як «Чудеса України».

Організатор - громадська організація «соти».

Додаткова інформація на офіційному сайті: http://kieviceportal.com.ua/

Контакт для ЗМІ:

Катерина Звєрєва

(099) 737 17 92

www.sotu.kiev.ua

+38 (044) 221-75-68

+38 (044) 221-75-69

ПРОГРАМА ПЕРШИХ ДНІВ ФЕСТИВАЛЮ

18 грудня

11.00 Відкриття порталу. Вступне слово Духа порталу. розминка

11.30-12.00 Хор «Діти світу».

13.00 На сцені гурт Sweetlo

14.00 Народний художній колектив «Сонях»

14.30-15.00 Слово спонсорам та вручення подарунків дітям

19 грудня

11.00 - відкриття порталу. Вступне слово Духа порталу. розминка

11.30 - Хор «Діти світу»

12.00 - 15.00 - Конкурси

15.00 - 16.30 - група Дримба да Дзига

17.00 - 17.30 - фаєршоу від Київського Вогняного Театру (КОТ) «Рок Україна»

20 грудня

11.00 - відкриття порталу. Вступне слово Духа порталу. розминка

12.00 - 15.00 - Конкурси

15.00 - 16.40 - кавер бенд «Red Rocks»

17.00 - 17.30 - фаєршоу від Київського Вогняного Театру (КОТ) «Словяньска»

21 грудня

11.00 - відкриття порталу. Вступне слово Духа порталу. розминка

12.00 - 15.00 - Конкурси

15.00 - 16.40 - гурт «Бангладеш' Оркестр»

17.00 - 17.30 - фаєршоу від Київського Вогняного Театру (КОТ)