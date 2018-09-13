Солідарність Проти Корупції: свобода асоціації на захисті викривачів корупції

Запрошуємо медіа взяти участь у міжнародній конференції “Солідарність проти корупції”, що відбудеться 18 вересня 2018 року з 10.00 до 17.00 в готелі Radisson Blu (вул. Ярославів Вал, 22, м. Київ).

Захід присвячено обговоренню світових практик захисту викривачів корупції і стану їх захищеності в Україні, обміну досвідом протидії корупції профспілками, правозахисними та іншими організаціями громадянського суспільства. До участі у конференції будуть залучені народні депутати, представники виконавчої влади, міжнародних організацій та профспілок, журналісти-розслідувачі, експерти та правозахисники.

О 10.00 дискусію розпочнуть: директор програм Центру Солідарності в Україні Трістан Масат; народний депутат Мустафа Найєм; експерт Transparency International Ukraine Олександр Калітенко. Модеруватиме дискусію Тетяна Гончарова.

О 14:00 відбудеться презентація за участі Лариси Гольник, викривачки, судді Октябрського суду Полтави; та Ганни Соломатіної, колишньої співробітниці НАЗК, яка заявила про зловживання повноваженнями з боку працівників агентства.

Під час конференції також відбудеться панельна дискусія про антикорупційну роль свободи асоціації на робочому місці та конкретні історії викриття корупції профспілковими активістами. Міжнародні представники та представниці антикорупційних та профспілкових організацій із США, Грузії, Киргизстану, Молдови, Сербії, Казахстану, Боснії та Герцеговини поділяться кращими практиками просування прозорості та підзвітності. Окрема презентація буде присвячена креативним антикорупційним ініціативам.