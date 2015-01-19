Прес-конференція: «Оцінка роботи судової системи України»

22 січня, 13:00

Прес-центр «Українські новини», Київ, вул. Еспланадна, 20

Прес-конференція на тему: «Оцінка роботи судової системи України». Керівник соціологічної компанії Research & Branding Group Євген Копатько презентує дані про те, як жителі України оцінюють роботу українських судів, які заходи вважають найбільш дієвими для поліпшення роботи судової системи. Серед гостей прес-конференції народні депутати України, голови Верховного суду України та вищих спеціалізованих судів, авторитетні експерти в судово-юридичній галузі. Серед них: голова Союзу юристів України- Євдокимов Валерій, член Ради з питань судової реформи та представник громадської організації "Лабораторія законодавчих ініціатив" Юрій Вахель, Голова Ради суддів УкраїниВалентина Симоненко, Голова Вищого господарського судуБогдан Львов, Керівник департаменту правової політики Адміністрації Президента Костянтин Красовський та ін.

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