У середу, 11 лютого, о 13 годині, у конференц-холлі готелю «Київ»

(вул. Грушевського, 26/1, 2-поверх) відбудеться науково-практична конференція, у рамках проекту

Free Crimea: «Інформаційний фронт. Стратегія і тактика війни».

Free Crimea реалізується компанією Berta Communications, за підтримки Canada Fund for Local Initiatives (зима 2015 р.)

Політики, економічні та політичні експерти, соціологи, історики, представники Меджлісу та іноземних Посольств, журналісти та активісти обговорять проблему протистояння Росії в інформаційній війні; ефективність дій української влади у протидії російській пропаганді; роль міжнародної спільноти у боротьбі з російською пропагандою; участь громадського сектору в інформаційному протистоянні російській пропаганді у Криму; канали донесення кримчанам альтернативної інформації.

До участі у конференції запрошені:

Тарас Березовець, ідеолог проекту «Free Crimea», модератор конференції; Сергій Носенко, менеджер проекту «Free Crimea»; представники Canada Fund for Local Initiatives;

Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу; Аслан Омер Киримли, Директор Департаменту з питань Автономної Республіки Крим Секретаріату Кабінету Міністрів України, заступник голови Меджлісу; Олексій Гончаренко, Народний депутат України, голова міжфракційного об’єднання «Крим»; Юлій Мамчур, Народний депутат України; Артем Біденко, заступник Міністра інформаційної політики України; Олександр Янковський, журналіст та продюсер телекомпанії ТРК «Чорноморська»; Дмитро Білоцерковець, голова департаменту благоустрою КМДА, координатор молодіжного крила партії УДАР в Криму; Марк Божанік (Marc Bojanic), міжнародний експерт моніторингової місії ООН з прав людини в Україні; Андрій Андросов, національний експерт моніторингової місії ООН з прав людини в Україні; Андрій Сенченко, народний депутат України VII скликання; Андрій Клименко, головний редактор сайту «BlackSeaNews»; Марго Гонтар, співорганізатор проекту «StopFake»;Олександра Кужель, Народний депутат України; Сергій Куніцин,Народний депутат України; Наталія Лігачова, шеф-редактор проекту «Телекритика»; Ірина Суслова, Народний депутат України, член міжфракційного об’єднання «Крим»; Вікторія Сюмар, Народний депутат України;; Ольга Айвазовська, координатор громадської мережі «Опора»; Сергій Костинський, експерт Кримського інституту стратегічних досліджень; Вахтанг Кіпіані, журналіст, головний редактор інтернет-видання «Історична правда»; Ельвіра Булат,переселенка з Криму, активістка; Юлія Тищенко, голова ради Українського незалежного центру політичних досліджень, керівник Програми підтримки демократичних процесів; Осман Пашаєв,журналіст, керівник інформаційного напрямку з розвитку суспільного мовлення Національної телекомпанії; Микола Княжицький, Народний депутат України; Юрій Бутусов, журналіст, головний редактор «Цензор.Нет»; Анна Андрієвська, журналіст «Крим.Реалії»;Катаржина Венцель, офіцер з прав людини Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ; Юрій Романенко, політичний експерт, журналіст, головний редактор порталу «Хвиля»; Дмитро Золотухін,засновник проекту «Razvedka.in.ua»; Богдан Яременко, голова правління «Майдану Закордонних Справ»; Юрій Смелянський,кримський економічний експерт «Майдану Закордонних Справ»;Василь Мирошниченко, співзасновник Українського кризового медіа-центру, партнер CFC Consulting Company; Євген Глібовицький,генеральний директор компанії «Pro.Mova», експерт з комунікацій;Борис Кушнірук, економічний експерт; Анна Гончарик, координатор Українського кризового медіа-центру; Євгеній Кисельов, журналіст;Павло Казарін, московський оглядач «Крим.Реалії»; Єлизавета Богуцька, кримська проукраїнська активістка і блогер. А також - представники компанії GFK Ukraine; Посольств європейських країн, Японії, США, Канади; Представництва ООН в Україні.

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