Британська Рада в Україні проведе семінар про підготовку до іспиту IELTS – академічний модуль

11 лютого в Києві відбудеться презентація Британської Ради в Україні з підготовки до іспиту з англійської мови – академічного модуля IELTS: «Підготовка до академічного модуля IELTS – корисні поради. Preparation for the IELTS Academic Module».

У відвідувачів презентації буде унікальна можливість отримати необхідну інформацію про підготовку до іспиту з англійської мови – IELTS, академічний модуль. Результати цього іспиту необхідні для вступу до найбільш висорорейтингових коледжів і університетів світу – США, Великої Британії, інших країн.

Повна назва презентації British Council Ukraine: «Підготовка до академічного модуля IELTS – корисні поради. Preparation for the IELTS Academic Module ».

Презентація відбудеться в рамках Британсько-Американських Освітніх Днів – British & American Education Days. Британсько-Американські Освітні Дні пройдуть з 10 по 14 лютого в Києві.

Організатором Британсько-Американських Освітніх Днів є Oxbridge Futures Education, партнером – «Культурний Проект».

Час і місце презентації «Підготовка до академічного модуля IELTS – корисні поради. Preparation for the IELTS Academic Module»:

11 лютого 2015 року, початок о 16:00

Лекційний простір освітньої організації «Культурний Проект» – «Освітня станція 31В1», вул. Пушкінська, 31-В-1, Київ.



Вхід на всі заходи «Британсько-Американських Освітніх Днів» – безкоштовно, за попередньою реєстрацією:

- на сайті www.oxbridgefutures.org;

- за телефоном +38 044 578 0033;

- або по e-mail: info@oxbridgefutures.org.

Детальна інформація про выставку: www.oxbridgefutures.org.

Oxbridge Futures Education – організація, яка надає перспективним студентам з України консалтингові послуги з розміщення в найбільш високорейтингові та престижні закордонні навчальні заклади. Представник провідних університетів, коледжів, мовних шкіл, шкіл-пансіонів.

Освітня організація «Культурний Проект» – це альтернативна гуманітарна освіта для дорослих.

Освітні програми з такою назвою проходять вже понад п’ять років поспіль. Культурний Проект еволюціонував в регулярні об’ємні курси з історії мистецтва, а з 2014 року запущено лекторії з «вільних мистецтв», а саме: літератури, філософії, історії, музики. Головна мета такого підходу – дати системні й ґрунтовні гуманітарні знання, які формують цілісну картину культурного процесу.

У 2014 році в «Культурного Проекту» з’явився власний лекційний простір на вул. Пушкінській –«Освітня Станція 31В1».