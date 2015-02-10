Британська Рада в Україні проведе семінар про підготовку до іспиту IELTS – академічний модуль
11 лютого в Києві відбудеться презентація Британської Ради в Україні з підготовки до іспиту з англійської мови – академічного модуля IELTS: «Підготовка до академічного модуля IELTS – корисні поради. Preparation for the IELTS Academic Module».
У відвідувачів презентації буде унікальна можливість отримати необхідну інформацію про підготовку до іспиту з англійської мови – IELTS, академічний модуль. Результати цього іспиту необхідні для вступу до найбільш висорорейтингових коледжів і університетів світу – США, Великої Британії, інших країн.
Повна назва презентації British Council Ukraine: «Підготовка до академічного модуля IELTS – корисні поради. Preparation for the IELTS Academic Module ».
Презентація відбудеться в рамках Британсько-Американських Освітніх Днів – British & American Education Days. Британсько-Американські Освітні Дні пройдуть з 10 по 14 лютого в Києві.
Організатором Британсько-Американських Освітніх Днів є Oxbridge Futures Education, партнером – «Культурний Проект».
Час і місце презентації «Підготовка до академічного модуля IELTS – корисні поради. Preparation for the IELTS Academic Module»:
11 лютого 2015 року, початок о 16:00
Лекційний простір освітньої організації «Культурний Проект» – «Освітня станція 31В1», вул. Пушкінська, 31-В-1, Київ.
Вхід на всі заходи «Британсько-Американських Освітніх Днів» – безкоштовно, за попередньою реєстрацією:
- на сайті www.oxbridgefutures.org;
- за телефоном +38 044 578 0033;
- або по e-mail: info@oxbridgefutures.org.
Детальна інформація про выставку: www.oxbridgefutures.org.
Oxbridge Futures Education – організація, яка надає перспективним студентам з України консалтингові послуги з розміщення в найбільш високорейтингові та престижні закордонні навчальні заклади. Представник провідних університетів, коледжів, мовних шкіл, шкіл-пансіонів.
Освітня організація «Культурний Проект» – це альтернативна гуманітарна освіта для дорослих.
Освітні програми з такою назвою проходять вже понад п’ять років поспіль. Культурний Проект еволюціонував в регулярні об’ємні курси з історії мистецтва, а з 2014 року запущено лекторії з «вільних мистецтв», а саме: літератури, філософії, історії, музики. Головна мета такого підходу – дати системні й ґрунтовні гуманітарні знання, які формують цілісну картину культурного процесу.
У 2014 році в «Культурного Проекту» з’явився власний лекційний простір на вул. Пушкінській –«Освітня Станція 31В1».