Ексклюзивна презентація Bellerbys College в Києві

26 лютого 2015 року відбудеться ексклюзивна презентація - зустріч з директором одного з найпрестижніших британських навчальних закладів - Bellerbys College. Реєстрація обов'язкова. Підтвердження участі у презентації - за результатами попередньої співбесіди.

Під час презентації гості зможуть зустрітися з директором Беллербиз Коледжу в Брайтоні - Саймоном Моуэром (Simon Mower, Principal, Bellerbys College Brighton).

Пан Моуэр розповість про програми отримання середньої освіти у Великобританії та підготовки до вступу в університети (Pre-GCSE, GCSE, A-level, Foundation Year).

Студенти молодших курсів внз під час презентації зможуть задати питання за програмами Undergraduate Year 1 (перший курс університету на базі коледжу).

Презентація орієнтована на школярів у віці від 11 років і старше та їх батьків, а також студентів першого курсу університетів.

Чому саме Bellerbys College:

- Bellerbys College входить у 8% кращих шкіл Великобританії (згідно зі статистикою Департаменту Освіти великої Британії).

- В Bellerbys College Брайтон проходить єдина у Великобританії програма GCSE Pathway Programme і Oxbridge Preparation для учнів з 13-річного віку.

- Bellerbys College Брайтон - перший коледж у Великобританії з концепцією «вертикального кампусу».

Час і місце проведення ексклюзивної презентації Bellerbys College:

26 лютого 2015 року, 18:30

вул. Золотоворітська, 13, Київ

ПОПЕРЕДНЯ РЕЄСТРАЦІЯ ОБОВ'ЯЗКОВА

Реєстрація на презентацію Bellerbys College:

Тел.: (044) 496 0948

Тел.: (044) 599 3180

e-mail: uk@donstream.com.ua