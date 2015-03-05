НАЦІОНАЛЬНА РАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ

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ХУДОЖНЬО-ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ «І Я ТАКИ ЖИВ»

6 березня 2015 року о 16:30 у малій (синій) залі кінотеатру "Україна" (вул. Городецького, 5) відбудеться прес-конференція та прем’єра художньо-документального фільму "І я таки жив".

Учасники:

Ада Роговцева – народна артистка України;

Олександр Денисенко – автор сценарію та режисер;

Сергій Круценко – композитор;

Тарас Аврахов – генеральний продюсер.

Прес-реліз

Наскільки життя і Божий дар Шевченка є благодатною темою для творчого осмислення, настільки вони залишаються незапитаними. У російського царату підхід був спрощений, оскільки на російський копил українець і геніальність - речі не сумісні. Совок замурував генія в пам‘ятник, щоб намертво тримати в образі полум‘яного революціонера. За новітніх часів усе мало б змінитися, та задля змін треба щось більше, ніж березневі походи на поклон до Кобзаря.

Фільм «І я таки жив» - це спроба торкнутися живого Шевченка, відкрити серце для його слова, можливо, з його допомогою з‘єднати українське минуле і майбутнє, адже він писав «і мертвим, і живим, і ненародженим землякам своїм». Щоб торкнутися Тарасової живої душі, автори стрічки намагалися розкрити поетову долю з несподіваних ракурсів, використовуючи не лише маловідомі біографічні факти чи добре відомі поетичні твори, а й художні образи Шевченка. Тому героями цього фільму стали і Шевченкова мальована Катерина і оспівана в поезіях юнка Оксана, і Шевченкові дід і батько - Іван та Григорій, і багато інших персонажів, образи яких так яскраво прописані поетом на папері і на полотні. Усі вони зі своїми історіями були частиною Шевченкового життя, а для нас, живих, нині постали у фільмі частиною долі й особистості поета. Оживляючи їх через акторські пластичні етюди, через ефекти комп'ютерної графіки, підказані самим Шевченком-маляром, через музичні твори, створені на основі поезій Кобзаря, автори спробували унаочнити драматургічну і музичну суголосність життя і творчості поета з нашим часом. Саме таке поєднання художнього, музичного і біографічного лягло в основу жанру художньо-документального фільму "І я таки жив!" й допомогло відтворити неповторний чар шляхетної і вразливої душі поета – душі дорогої і святої для мільйонів шанувальників генія Шевченка.

Крок на зустріч до Шевченка відбувся завдяки творчим зусиллям режисера-постановника, автора сценарію Олександра Денисенка, композитора Сергія Круценка, оператора-постановника Сергія Тахмазова, художника-постановника Інги Леві, cупервайзера VFX Андрія Шрамка, звукорежисера Дмитра Скрипки та звукорежисера перезапису Максима Гладецького, хореографа-постановника Олексія Скляренка, режисера монтажу Володимира Морозова, генерального продюсера Тараса Аврахова. А також акторським талантам Олега Онещака в ролі Тараса Шевченка, Олексія Петухова в ролі слуги Гаврила Єфімова, Олени Фесуненко в ролі музи, Валерія Легіна в ролі ведучого, Ади Роговцевої в ролі самої себе та багатьох інших, хто поділився часточкою свого таланту.