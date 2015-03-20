Із 21 по 29 березня у Києві пройде Тиждень україно-литовської дружби, старт якому дасть круглий стіл за участі литовських бізнесменів, які входять до Асоціації східно-європейського партнерства та інвестицій (REPIA), а також міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавічуса і мера Києва Віталія Кличка.

«У найважчий для України час Литва не лише простягнула Україні руку допомоги, — говорить організатор проекту Дмитро Буряк, голова ради директорів групи компаній DeVision. — Литва стала головним лобістом України на світовій арені. Тиждень україно-литовської дружби покликаний познайомити українців з історією, культурою і традиціями Литви. Тому що навіть у нашій литовській компанії, яка працює в Україні більше десяти років, багато співробітників мало знають про Литву. Ми сподіваємося це виправити. Литва, повірте, заслуговує найгучніших оплесків як країна, яка не лише стала повноцінною частиною Європейського союзу, але й повністю винищила корупцію. Подія пройде під патронатом Посольства Литви в Україні. Ми чекаємо поважних гостей — міністра економічного розвитку і торгівлі УкраїниАйвараса Абромавічуса, мера міста Києва Віталія Кличка, президента Українського союзу промисловців і підприємців Анатолія Кінаха. Але головне — ми чекаємо в «Атмосфері» усіх киян і усіх гостей столиці, тому що це проект про дружбу і надійне плече і про те, що разом ми сильніші».

Головні активності, націлені на широку аудиторію, пройдуть 28 і 29 березня, коли в ТЦ «Атмосфера» на Столичне шосе, 103, приїдуть учасники знаменитого ярмарку литовської кухні і ремесел «Казюко муге». Приєднаються до неї і українські кулінари. Спеціально для всіх гостей Тижня учасники Фестивалю їжі приготують свої варіації популярних литовських страв. Усі гості Тижня зможуть взяти участь у рекорді з поїдання знаменитого торта шакотіса, станцювати разом із 50 танцюристами інтерпретацію відомого литовського народного танцю клумпакоіс, а також залишити свої побажання жителям Литви прямо на величезному банері, який уже після завершення Тижня україно-литовської дружби буде переправлений у Вільнюс.

Для маленьких гостей у рамках проекту пройде незвичайне будівництво. З картонних цеглин вони зможуть побудувати цілу вулицю міста Вільнюса, в тому числі президентський палац і міську ратушу.

Також відвідувачі познайомляться з історичним проектом «Україна+Литва», в якому історики, лінгвісти, культурологи, музиканти і кулінари порівнюють дві країни. Коли робота над проектом щойно починалася, ніхто з них не міг уявити, скільки спільного виявиться в України і невеликої, але гордої і сильної духом держави на Балтійському морі.

Крім того, у соціальних мережах стартує проект #дякуюлитва, в якому кожний житель України зможе подякувати Литві за постійну і всебічну підтримку.