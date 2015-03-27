Акція «8 мільйонів» від Sport Life закінчується! Встигни виграти 5 років фітнесу!

Протягом усього березня всеукраїнська мережа фітнес-клубів Sport Life проводить безпрограшну лотерею - вручає подарункові сертифікати усім новоспеченим клієнтам мережі. І ось акція підходить до кінця, а головний переможець досі ще не визначився. Ваші шанси виграти збільшуються - кожна хвилина на рахунку, поспішайте!

Щоб узяти участь у лотереї, вам потрібно зробити правильний фітнес-вибір - стати клієнтом Sport Life, а далі уся надія на вашу фортуну. Головний приз - абонемент з дією у будь-якому клубі мережі Sport Life терміном на 5 років!

Акція «8 мільйонів» від Sport Life - це не атракціон небаченої щедрості, а заохочення за вибір дійсно кращого спорткомплексу України! Адже тільки у Sport Life:

120 професійних тренажерных залів з ультрасучасним обладнанням: є все - від бігової доріжки до унікального тренажера Technogym Kinesis One. 130 студій для 350 видів групових тренувань на будь-який смак: функціональний тренінг, танцювальні та аеробні програми, бойові мистецтва і авторські студії.

80 спортивних басейнів з п'ятирівневою системою очищення, в яких можна не тільки релаксувати, але і займатися аквафитнесом. 40 SPA-комплексів: банний лаунж, beauty-центри, салони засмаги та масажні кабінети.

Разом зі Sport Life легко ростити здорових і щасливих дітей! 35 дитячих фітнес-академій «Спортлайфік»: басейни для дітей і немовлят, фітнес-студії, ігрові кімнати та навчальні класи!

Почни сьогодні! Прямо зараз!

http://www.sportlife.ua

(044) 222 4 222