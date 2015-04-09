Працівники Google розкажуть про технології, які оптимізують бізнес

16 квітня відбудеться всеукраїнська зустріч з працівниками Google, а також провідними учасниками форумів Google Webmaster та Google Maps, партнером якої виступить компанія “Небесна Криниця”.

Мета зустрічі – розповісти про нові актуальні інструменти, можливості та перспективи для бізнесу в Інтернеті. Серед спікерів та провідних учасників: працівники Google - Андрій Липатцев та Марія Моєва, SEO Інтернет-магазину Repka.UA, тренер та консультант проекту Roma.net.ua - Роман Рибальченко, SEO-оптимізатор - Антон Черевашко, автор блогу Блоgгер - В’ячеслав Вареня, економіст-маркетолог - Олег Костюкевич, регіональний експерт Google Map Maker - Євгеній Карцан.

Організатори обіцяють надати учасникам не тільки корисні знання, а й цінні бонуси: SEO-аудит сайту провідними учасниками Google Webmaster, аудит контекстної реклами Adwords, аудит налаштування Google Analytics, редагування та підтвердження підприємств на карті Google.

Зустріч буде корисна для усіх, хто хоче отримати знання - “на сьогодні та майбутнє”. Особистісний розвиток та інвестиції у майбутнє – два важливі принципи, які підтримує у своїх співробітниках компанія “Небесна Криниця” – водний партнер заходу. Адже, компанія забезпечує офісних працівників якісною водою, що допомагає підтримати високу працездатність.

Взяти участь http://gmembers.com.ua/google-for-business-kiev-2015