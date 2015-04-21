22 квітня – відкриття виставки фотографій Віктора Гурняка «Від майдану до війни»

22 квітня о 19.30 в рамках Книжкового арсеналу на стенді медіацентру «Громадського ТБ» відбудеться відкриття фотовиставки загиблого у зоні АТО фотожурналіста, волонтера, добровольця Віктора Гурняка «Від майдану до війни». Адреса: Київ, вулиця Лаврська, 10-12.

Віктор Гурняк працював фотокореспондентом інформаційного агентства УНІАН, фотографував для міжнародної інформаційної агенції REUTERS. Спільно з друзями заснував фотоагенство LUFA. У 2014 році приєднався до команди інтернет-проекту INSIDER.

Із травня 2014 був волонтером батальйону «Айдар» та інших частин збройних сил України. Із вересня місяця - доброволець батальйону «Айдар».

Загинув 19 жовтня 2014 року поблизу села Сміле на Луганщині, захищаючи 32 блокпост. Йому було 27 років.