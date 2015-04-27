З 1 ПО 9 ТРАВНЯ в КИЄВІ пройде KIEV MAY-ART PICNIC

Де ж ще проводити травневі свята, як не відпочивати просто неба? Відтепер не потрібно їхати за місто - на Kiev May-Art Picnic ви знайдете все, що потрібно для щастя в довгоочікувані весняні вихідні!

Тепло весняного сонця і куточок мальовничої природи в центрі мегаполісу в одному з найулюбленіших ландшафтних парків міста «Співоче поле»: розваги просто неба з ранку до пізнього вечора! Унікальна територія знаменитого парку немов створена для того, щоб розташовуватися з друзями та родинами в комфортних зонах відпочинку, де організатори наймасштабнішого пікніка в Києві підготували різноманітну «культурну» і «смачну» програму.

На KIEV MAY-ART PICNIC кожен, незалежно від віку, захоплень і уподобань знайде для себе розвагу до душі.

- Жива музика щодня на трьох фестивальних сценах. 4-ри годинні музичні марафони (зірки української музики від поп- і етно - до року і «альтернативи») – Kishe, Тартак, Віталій Козловський.

А також Xl D'lux, OlEYNIK ( ex-Діо Фільми), Анна Марія, Киев Электро, Річард Горн, Даша Суворова, Kadnay, Нравится, Артем Мех, Не ЛЮДИ, Мишель, Александр Павлik, Аліса Мілош, Аферистки, Оля Цибульська та інші. Ведучий - Олег Кензов.

- Для любителів мистецтва - виставка сучасного арту і Парк Графіті.

- «ДЕНЬ ТЕАТРІВ»: кращі вистави для дітей вранці, для дорослих – ввечері.

- Байкер-зона з виставкою байків та виставка кращих тату-салонів «зачепить» бентежні душі романтиків доріг.

- Справжній пересувний кінотеатр-планетарій дозволить здивуватися красі зоряного неба в будь-який час доби.

- Ярмарок майстрів hand-made з майстер-класами (скульптура, гончарство, декупаж, картини з піску та інші)

- Різноманітні атракціони та оригінальні змагання, гігантський калейдоскоп та інші розваги надовго захоплять непосидючих дітей.

- На пікніку ви зможете скуштувати всю смакоту барбекю-меню: сосиски, стейки, запечена риба, свинячі окости, овочі.

- Затишні зони відпочинку з безкоштовним Wi-Fi: в незвичайному дизайнерському кафе.

KIEV MAY-ART PICNI пройде с 1 по 9 мая, час работи: с 11.00 до 22.00

Ціна квитка: 1, 2, 3 травня - 65 грн. 4, 5, 6, 7, 8 і 9 травня - 35грн. Діти до 7 років – безкоштовно! У вартість вхідного квитка входить комплімент.

Детальна програма фестивалю:

http://mayart.com.ua/ https://vk.com/kievmayartpicnic

Додаткова інформація: (044) 221 75 69, (044) 222-91-54

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