Східноукраїнський форум «Відновлення через діалог» у Краматорську

Форум організований за підтримки штабу АТО. Форум має допомогти визначити спільні зусилля у питаннях економічного відновлення регіону, розвитку бізнес середовища, інфраструктурних ініціатив, нагальні питання безпеки місцевих громад, гуманітарну ситуацію, налагодження співпраці між громадянським суспільством і органами влади, розвиток незалежних ЗМІ.

У заході візьмуть участь представники центральних та регіональних органів державної влади, місцевого самоврядування, керівники та представники дипломатичних представництв, міжнародних організацій в Україні, громадські активісти, ділова спільнота, журналісти. Серед учасників Форуму – Посол Вайдотас Верба, Координатор проектів ОБСЄ в Україні, Посол Ертуруль Апакан, Керівник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

До уваги ЗМІ:

Форум складатиметься з виставки громадських ініціатив, що відбудьеться 13 травня 2015 року о 15:00 та діалогового заходу в рамках тематичних груп 14 травня 2015 року.

Місце проведення – приміщення Ювелірного Дому «SA&GA», (м. Краматорськ, Краматорський бульвар, 41).

Представники засобів масової інформації запрошуються до висвітлення Форуму, пленарна частина якого розпочнеться в четвер 14 травня 2015 року о 10:00 (реєстрація представників ЗМІ розпочнеться о 9:30). Брифінг для преси розпочнеться о 10:45.

Окрім цього, журналісти та редактори ЗМІ запрошуються до участі в роботі секції «Розвиток незалежних та відповідальних засобів масової інформації».

Журналістам, які бажають висвітлювати ці заходи, прохання повідомити про свою участь за телефоном: 096 043 66 05 (прес-служба ДонОДА).

Виставка громадських ініціатив, яка розпочнеться 13 травня з 15:00, є відкритою для преси.