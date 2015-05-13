Нагородження переможців V СЕЗОНУ Дитячого Національного Конкурсу

16 травня, о 11.00 відбудеться нагородження переможців ДИТЯЧОГО НАЦІОНАЛЬНОГО КОНКУРСУ «Я КОЗАЦЬКОГО РОДУ!» за темою «ФОРТЕЦЯ МОЄЇ МРІЇ: опиши, намалюй, змоделюй, побудуй з підручних засобів фортецю та відтвори козацький побут у ній».

У програмі заходу:

11:00 Зустріч гостей козацькими джурами,

11:05 Акція «Увійди в Козацьку Фортецю» (гості, проходячи через ворота, потрапляють до справжньої козацької фортеці);

11:10 Привітання від організаторів конкурсу та членів журі;

11: 15 Феєричний виступ з козацькою зброєю від «Арт-шоу «Гопак»;

11:20 Урочисте нагородження переможців конкурсу;

11:40 співає заслужений артист України, кобзар Тарас Силенко;

11:45 Огляд моделей та малюнків козацьких фортець (роботи переможців конкурсу);

11:45 Фотосесія біля справжньої оглядової вежі, гармат, литавр та з козацькою зброєю;

11:50 Частування гостей свята козацьким кулішем;

12:15 Козацька забава - презентаційні виступи вихованців Козацької Лицарської Школи

козацькі забави, конкурси, ігри; подарунки та море гарного настрою!

До журі увійшли: знані архітектори, художники, дизайнери, діячі культури та мистецтв, представники Козацької Лицарської Школи та партнери конкурсу.

Свято відбудеться за адресою: Київ, виставковий центр АККО Інтернешнл,

фестиваль BABY ACTIVE 2015, просп. Перемоги, 40-Б (парк ім. О. С. Пушкіна, м. «Шулявська» чи м. «Політехнічний Інститут»), Початок о 11:00

Додаткова інформація про Конкурс на сайтах: www.hopak.kiev.ua, www.fortetsyа.ua

Акредитація журналістів за тел.: +38 (067) 447 16 85, +38 (050) 410-79-32, +38 (044) 332-77-47

e-mail: info@hopak.kiev.ua Автор та організатор конкурсу: Дитячий табір «Козацька Фортеця»