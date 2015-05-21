Прес-конференція з нагоди Криворізького музичного фестивалю "Не Дай СНІДу Шанс!"

Запрошуємо вас на унікальну для Кривого Рогу подію – Криворізький музичний фестиваль "Не Дай СНІДу Шанс!", в якому візьмуть участь кращі гурти міста та запрошені гості. Фестиваль організований за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), Українського центру контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України (УЦКС), виконкому Криворізької міської ради та Інституту розвитку міста Кривого Рогу.

Прес-конференція з нагоди Фестивалю відбудеться того ж дня - 23 травня о 13.00 у приміщенні конференц-зали бізнес-готелю "Reikartz Аврора Кривий Ріг" (м.Кривий Ріг, пр-т Металургів, 40). Організатори заходу забезпечують одразу після завершення прес-конференції перевезення представників ЗМІ на територію проведення Фестивалю.

У прес-конференції візьмуть участь: представник виконкому Криворізької міської ради, заступник директора Державної установи "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України" пан Віталій Каранда, заступник Керівника Програми профілактики ВІЛ/СНІД GIZ в Україні пані Тетяна Хімченко, головний лікар Криворізького центру профілактики та боротьби зі СНІДом пан Геннадій Кругленко та рок-музикант Сергій Кузін.

Своєю творчістю поділяться молоді та знані талановиті рокери з Кривого Рогу "ПікUP", "Uncle Tom The Band", "220V", "OpaCha", "Ґенеза", "Нафаня и Ко", "Шепіт Нагваля" та Києва 5 Vymir. Крім того, у фестивалі візьме участь спеціально запрошений гість - Сергій Кузін (Радіо РОКС). Під час Фестивалю будуть проходити інтерактивні тематичні заходи з профілактики ВІЛ (безкоштовне тестування на ВІЛ/СНІД, "жива бібліотека", різні конкурси і приколи), можна буде отримати багато важливої та цікавої інформації, а головне - просто здорово провести час.

Короткі факти: Щодня в Україні діагноз "ВІЛ-інфекція" встановлюється 58 особам. За даними ДУ “Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України", за період з 1987- по квітень 2015 рр. в Україні офіційно зареєстровано 272 323 випадків ВІЛ-інфекції серед громадян України, у тому числі 77 852 випадків захворювання на СНІД та 36 304 смертей від захворювань, зумовлених СНІДом.

Довідково: Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH як федеральна компанія підтримує уряд Німеччини в досягненні цілей у галузі міжнародного співробітництва заради сталого розвитку. В рамках німецько-українського співробітництва в Україні, зокрема, реалізуються проекти у сферах сталого економічного розвитку, енергоефективності, підвищення якості державного управління та профілактики ВІЛ/СНІДу. Програма профілактики ВІЛ/СНІД GIZ успішно функціонує в Україні з 2007 року в рамках Міжурядової Угоди Україна-Німеччина. Крім того, GIZ в рамках співпраці з Міністерством охорони здоров'я України з 2009р. впроваджує Всеукраїнську інформаційну кампанію "Не Дай СНІДу Шанс!".