На газетному медіаринку з'явилась нова потужна група

Група компаній, що забезпечує випуск у світ ряду найтиражніших україномовних газет країни, оголосила про початок консолідації під брендом "Експрес медіа груп".

Таким чином, на газетному медіаринку виникає найкрупніша спеціалізовна група компаній, що видаватиме 17 газет та журналів українскою мовою. Одинадцять із цих видань виходять у світ тиражем понад 100 тисяч екземплярів, шість -- тиражем понад 200 тисяч екземплярів.

Розрахункова разова аудиторія видань групи перевищуватиме 5 мільйонів читачів. Публічна презентація аудиторії відбудеться за декілька тижнів.

В об’єднаній групі компаній працюватиме понад 600 людей. "Експрес медіа груп" оголосила своє кредо: активні та незалежні медіа, які служать людям.

"Експрес медіа груп" буде найбільшою у світі компанією з випуску газет та журналів українською мовою.

Управління "Експрес медіа груп" здійснюватиметься через раду директорів.

За стратегію у групі відповідатиме Ігор Починок, який також очолює одне із флагманських видань групи - газету "Експрес".

"В умовах політичного тиску за попереднього режиму ми були змушені з метою безпеки розпорошувати активи. Сьогодні ми консолідовуємось, оскільки умови на ринку змінюються. Ми бачимо нові можливості для стрімкого розвитку групи" - наголосив Ігор Починок.

"Експрес медіа груп", окрім ряду високотиражних газет, об'єднає високоякісні поліграфічні активи та матиме власну систему розповсюдження. Статегічним пріорітетом у коротко- та середньостроковій перспективі "Експрес медіа груп" оголосила інвестиції в цифрові технології та вихід на європейський ринок.