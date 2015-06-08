Позачергова конференція трудового колективу Енергоатома

9-10 червня за участі президента ДП НАЕК «Енергоатом» Юрія Недашковського відбудеться позачергова конференція трудового колективу Енергоатома. Очікується також участь у конференції Міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина. Захід відбудеться за адресою проспект Голосіївський, 87, парк-готель «Голосієво», початок об 11:00 9 червня. Акредитація ЗМІ за телефоном 050 358 42 47.

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