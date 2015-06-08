Позачергова конференція трудового колективу Енергоатома

12:43, 08 червня 2015
Разное
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9-10 червня за участі президента ДП НАЕК «Енергоатом» Юрія Недашковського відбудеться позачергова конференція трудового колективу Енергоатома.

Очікується також участь у конференції Міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина.

Захід відбудеться за адресою проспект Голосіївський, 87, парк-готель «Голосієво», початок об 11:00 9 червня.

Акредитація ЗМІ за телефоном 050 358 42 47.

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