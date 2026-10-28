У Європі будують свій 'Суецький' канал довжиною понад 107 кілометрів

Канал має з'днати столичний регіон Франції із сусідніми Бельгією та Нідерландами.

Франція будує канал Сена – Північна Європа завдовжки 107 км, який планують закінчити у 2032 році. Проєкт має покращити вантажне сполучення між європейськими країнами, однак його вартість суттєво зросла, а економічна доцільність викликає дискусії. Про це пише Business Insider Africa.

Як повідомляє видання, завершення робіт очікується на два роки пізніше за попередній план, який передбачав введення каналу в експлуатацію у 2030 році. У січні 2026 року державна компанія Société du Canal Seine-Nord Europe, відповідальна за проєкт, збільшила кошторис із €5,1 млрд до €7,3 млрд. Причинами назвали інфляцію, затримки будівництва та додаткові екологічні вимоги.

Канал стане частиною транспортної мережі Сена – Шельда, яка з'єднає Францію, Бельгію та Нідерланди через внутрішні водні шляхи й великі торговельні порти, зокрема Роттердам і Антверпен. Водна артерія завширшки 54 метри та завглибшки 4,5 метра зможе приймати баржі з вантажем до 4400 тонн.

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"Збільшення пропускної спроможності дасть змогу замінити до одного мільйона поїздок важких вантажівок французькими дорогами щороку", - йдеться у публікації.

Будівництво передбачає спорудження семи шлюзів, трьох мостів через канал, автомобільних і залізничних переходів, а також реалізацію природоохоронних заходів. Фінансування забезпечують Європейський Союз, французький уряд і регіональна влада.

Водночас, як зазначається у публікації, екологічні організації ставлять під сумнів, чи компенсує скорочення автомобільних перевезень вплив масштабного будівництва на довкілля.

Очікується, що канал працюватиме в межах чинної французької системи зборів за судноплавство. Проте, на відміну від Суецького каналу в Єгипті, який обслуговує великі морські судна й у 2023 році приніс рекордні $10,25 млрд доходу, французький проєкт орієнтований передусім на регіональні вантажні перевезення. Його економічний ефект наразі викликає дискусії.

Інші великі інженерні проекти

Як писав УНІАН, Італія планує побудувати міст через Мессінську протоку, який з’єднає Сицилію з материковою частиною країни. Проєкт вартістю 13,5 млрд євро був відновлений після приходу до влади прем’єрки Джорджії Мелоні, а завершити будівництво планують до 2032 року.

Також ми розповідали, що Іспанія та Марокко повернулися до ідеї будівництва залізничного тунелю під Гібралтарською протокою, а нове дослідження підтвердило технічну можливість реалізації проєкту за сучасного рівня технологій. Тунель завдовжки близько 42 км має з'єднати південь Іспанії з районом Танжера в Марокко.

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