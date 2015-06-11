Чи варто чекати 3G?

Про вступ України в еру 3G сьогодні говорять всюди. Базові послуги мобільного зв'язку, такі як дзвінки та sms-повідомлення, вже давно не вичерпують потреби користувачів. Все активніше використовуються інтернет-послуги, для яких технології 3G — справжнє друге дихання.

Існує думка, що до 2015 року 3G зв'язку в Україні не було. Однак це не відповідає дійсності. З технологіями третього покоління на сьогодні вже працюють три оператори: Інтертелеком, PEOPLEnet і 3mob. Найбільшим з них є Інтертелеком, який має статус національного оператора. Територія покриття Інтертелеком 3G охоплює більше 14 тисяч населених пунктів, в яких проживає 82% населення країни.

Взимку 2015 року до престижного клуба 3G вступили три GSM-оператора: Астеліт (ТМ life :)), Київстар та МТС-Україна. З квітня почалося тестування їх 3G-мереж у деяких містах і рекламна активність по всій країні. Чого в реальності варто очікувати абонентам від 3G-інтернету «GSM-трійки»?

Найбільш хвилююче питання — це вартість нових послуг. Абоненти чекають асортименту безлімітних пропозицій за розумною ціною. До цих очікувань варто поставитися з певною часткою скептицизму. GSM-оператори на даному етапі змушені використовувати «пакетні пропозиції», коли абоненти платять за чітко позначений обсяг послуг.

«GSM-трійка» поки не здатна конкурувати зі старожилами ринку в доступності тарифів. Порівняння навіть найскромніших базових тарифів показує відмінності цін операторів. Так, лінійка 3G-тарифів Інтертелеком із щомісячною абонплатою починається від 50 грн./міс. за 1500 МБ на швидкості до 14,7 Мбіт/с з подальшим необмеженим доступом на мінімальній швидкості. У Life:) найбюджетніша пропозиція, тариф "S", обійдеться в 55 грн./міс., за які абоненти отримають всього лише 750 МБ без жодного безліміту. Найдоступніший з нових тарифів Київстар пропонує за 40 грн./міс. всього 500 МБ пакетного трафіку.

З такими тарифами свобода дій абонентів того ж Інтертелеком не обмежена переглядом веб-сторінок і соціальних мереж. Швидкість 3G інтернету оператора дозволяє дивитися онлайн фільми та без проблем спілкуватися по відеозв'язку в додатках. Надання аналогічних можливостей абонентам GSM-операторів, як і для забезпечення покриття в містах-мільйонниках та обласних центрах, потребує деякого часу. На відміну від старожилів ринку 3G, GSM-оператори отримали для роботи частоти 2,4 ГГц. Для територіального охоплення їм знадобиться вдвічі-втричі більше базових станцій та, відповідно, грошей у порівнянні з частотами діючих 3G-операторів.

Найближчі рік-півтора найоптимальнішим рішенням для абонентів GSM-мереж залишиться придбання Wi-Fi-роутера з підтримкою швидкісного стандарту CDMA Rev.B. При цьому вони отримують максимальне покриття, швидкість і асортимент додаткових послуг з одного боку і мінімально можливі ціни — з іншого. Якщо передбачається тільки стаціонарне підключення, варто взяти на тестування пристрої Інтертелеком або 3Mob. Людям з активним способом життя, що потребують максимальних можливостей, можна порадити придбати двостандартні (CDMA + GSM) смартфони з підключенням до мережі Інтертелеком.

Повернутися до питання про використання мереж «великої трійки» можна буде тільки через деякий час. Якщо ж економічна криза в країні буде наростати, послуги CDMA-мереж можуть так і не отримають реальної альтернативи.