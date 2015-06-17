17 червня відбудеться конференція трудового колективу ДП "Іллічівський Морський Торговельний порт"

17 червня 2015 року о 14:00 у Палаці культури Іллічівська ( вул. Хантадзе, 7) відбудеться конференція трудового колективу ДП «Іллічівський Морський Торговельний порт».

У відповідності з вимогами чинного колективного договору ДП «ІМТП», на підставі рішення спільного засідання виборних органів профспілок порту (протокол від 02.06.2015 р. №3), з метою обговорення важливих соціально-економічних питань, які стосуються діяльності ДП «ІМТП» і трудового колективу, видано наказ директора порту №256 від 04.06.2015 р. про проведення 17 червня 2015 року конференції трудового колективу ДП «ІМТП».

Комісія винесла на обговорення конференції наступний проект порядку денного конференції трудового колективу порту:

1. Іллічівський порт. Державно-приватне партнерство. Інвестиції. Стратегія. Розвиток. (Доповідач Юрій Крук, директор порту).

2. Інформація по ситуації, яка склалася навколо проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника ДП «ІМТП». (Доповідач Сергій Бризгалов, голова ПРМТ ІМТП).

На конференцію трудового колективу порту запрошені:

голова Одеської обласної державної адміністрації М. Саакашвілі,

народний депутат України В. Гуляєв,

Іллічівський міський голова В. Хмельнюк,

начальник ІФ ДП АМПУ Р. Скворцов,

капітан Іллічівського морського торговельного порту С. Незавітін.

З питань акредитації прохання звертатися за телефоном:

+380961036321

e-mail: leana511@mail.ru

Прес-секретар ДП «ІМТП» Олена Бачевська.