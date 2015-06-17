Сьогодні вночі у Харківському дельфінарії народилося дельфінятко. Як йдеться в повідомленні прес-служби, пологи були складними і тривали майже два дні.

До ветеринарів дельфінарію приєдналися кращі акушери-гінекологи Харкова, під керівництвом Горбунової-Рубан Світлани Олександрівни заступника міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення.

Було надане найсучасніше діагностичне обладнання. Через проблеми з розкриттям шийки матки у самки скривило і паралізувало хвіст, у зв'язку з чим проведена складна процедура стимуляції і тільки після цього вона змогла народити. Важливо відзначити, що в природі подібні пологи закінчуються летальним результатом. Народити і вижити з такими ускладненнями в природних умовах неможливо.

Мама Віта вже одного разу була врятована фахівцями дельфінарію «Немо», коли в 2007 році її викинуло на берег Чорного моря, і тільки завдяки високому професіоналізму ветеринарів - самка отримала друге народження. Три роки тому Віта вже народила первістка.

Варто зазначити, що тато новонародженого, Геша теж був врятований фахівцями «Немо», коли його так само, як і Віту викинуло на берег.

Вже 10 років співдружність дельфінаріїв «Немо» бореться, рятує життя і допомагає цим дивовижним тваринним. Народження дельфінів в штучно створених умовах вважається рідкістю і практично дивом. Але народження 20-го дитинча за 10 років існування дельфінаріїв «Немо», підтверджує факт того, що дельфіни народжуються не тільки в природному морській воді - вони народжуються там, де їм добре.

В дельфінаріях «Немо» створені найсприятливіші умови для утримання морських ссавців. Навіть в містах, віддалених від морського узбережжя, фахівцям вдалося створити умови набагато кращі за якістю, ніж в природному середовищі, в якій часто вода забруднена вірусами, бактеріями, каналізаційними стоками і нафтовими викидами. Незважаючи на атаки недоброзичливців, які домагаються закриття дельфінаріїв без природної морської води, варто відзначити, що більшість дельфинят з'явилося на світ саме в таких дельфінаріях.

Зазвичай на визначення статі малюка йде не менше місяця, але цього разу вже вдалося визначити, що це хлопчик. Дельфінарій оголосив конкурс на краще ім'я дельфіна.

Кожен може взяти в ньому участь і надіслати свій варіант на пошту press@nemo.ua або написати в соціальних мережах