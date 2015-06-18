Головний розпродаж року закінчується! Останні 3 дні! У Sport Life – знижки до -90%!!!

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Літо – не привід полишати фітнес! Тим більше, коли у Sport Life тотальний розпродаж абонементів: знижки до 90%!!!

У наших 80 ультрасучасних басейнах дешевше плавати, ніж в озері! Рахуйте самі: витрати на бензин, вхід на пляж, шезлонг та парковка – виходить кругленька сума. А абонементи в найбільшу мережу басейнів в Україні зараз зі знижкою 90%! Плюс у наших басейнах – завжди тепло та чисто: вода проходить 5 ступенів очищення, у тому числі озонування та знезараження ультрафіолетом.

У наших 120 тренажерних залах бюджетніше тренуватись, ніж на спортивному майданчику біля будинку! На майданчику у вас – мінімальний набір вуличних тренажерів, усе інше потрібно докуповувати самому, а це в наш час – задоволення не з дешевих. А придбавши абонемент у Sport Life зі знижкою -90%, у вашому розпорядженні буде 6 000 ультрасучасних професійних тренажерів кращих світових марок: Precor, Life Fitness, Star Track, Hammer та TechnoGym!

Наші 350 видів групових тренувань відвідувати вигідніше, ніж займатись окремо у різних школах та студіях. Адже придбавши абонемент у Sport Life з нереальною знижкою, ви отримуєте необмежений доступ до всіх улюблених видів тренувань: сross-training, TRX, сайкл, пілатес , Zumba, бойові мистецтва, танцювальні студії, йога.

Наші 30 дитячих фітнес-академій доступніші, ніж літні табори та санаторії. Ви бачили ціни на путівки до «Артеку» або табори у Болгарії?! А придбавши абонемент по акції, ваша дитина у наших унікальних фітнес-таборах не просто буде весело проводити час, але й привчиться до спорту: фітнес-тренування у студіях та басейнах, сквош, єдиноборства, TRX, танці, сайкл, розвиваючі заняття, уроки handmade, походи до кінотеатрів та музеїв!

Кількість акційних абонементів обмежена! Встигни забронювати знижку зараз та займайся фітнесом, плавай та відпочивай у Sport Life майже задарма увесь рік!!!

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http://www.sportlife.ua

(044) 222 4 222

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