Нацбанк посилив гривню до долара: офіційний курс валют на понеділок

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,14 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 28 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,84 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 13 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,14 гривні за один євро, тобто гривня втратила 2 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,75/45,78 грн/дол., а до євро - 51,08/51,09 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 25 вересня зріс на 9 копійок і складав 45,23 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,71 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні знизився на 6 копійок і становив 51,60 гривні за євро, а продати європейську валюту можна блуо за курсом 50,92 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 5 копійок і становив 45,10 гривні за долар, а курс євро подешевшав також на 5 копійок і складав 51,50 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,50 гривні, а євро - за курсом 50,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

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