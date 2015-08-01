Вперше в один уїк-енд у Києві відбудуться авто - та мото-Чемпіонати України з кільцевих гонок

Вперше, в один уїк-енд, відбудуться автомобільний і мотоциклетний Чемпіонати України з кільцевих перегонів. Таким чином, у Києві на автодромі «Чайка» відбудеться перший повноцінний кільцевий уїк-енд.

«Родзинкою» мото-перегонів стане участь у Чемпіонаті першої повноцінної жіночої команди «Spirit Racing».

А особливим сюрпризом для вболівальників та гостей Чемпіонатів стане показовий виступ самого юного мотоцикліста України, відзначеного в Книзі рекордів, 3-х річного киянина Тимура Кулешова, який виступить в рамках презентації Першої дитячої мото-школи столиці.

Протягом двох днів, 1-2 серпня, автомобільному кільцю передуватимуть мотоциклетні кільцеві перегони. Мото-Чемпіонат України буде розіграний в трьох класах, в кожному з яких кваліфікація і перегони будуть проводитися в один день. Тому любителів авто- та мото-спорту чекає насичена програма та яскраві емоції, незалежно від того, в якій із днів Чемпіонату вони відвідають автодром «Чайка».

Шанувальників чотириколісної техніки очікують також приємні сюрпризи. Так, після деяких змін технічного регламенту в двох національних класах для автомобілів «ВАЗ» відбудеться значне збільшення учасників змагань, що зробить перегони масовими та видовищними.

Стартове поле автоперегонів більш потужного класу «Турінг» буде також наповненим і перегони обіцяють бути яскравими. Крім того, приємним сюрпризом для вболівальників стане повернення до перегонів, після однорічного «простою», команди «Майстер Карт рейсинг», у складі якої будуть три пілоти, а також, дебют за кермом «Форд Фієста» відомого пілота Андрія Євтушенка, який виступатиме одразу в двох класах.

Очікуються сюрпризи і в класі GT Open, в якому зможе стартувати будь-який спортивний автомобіль, що відповідає вимогам безпеки для кільцевих перегонів.

Що ж до заліку формул і знову введеного з цього року «юніорського», то вони передбачені в попередньому розкладі, однак їх наповнення стане відомо на момент старту перегонів.

Таким чином, любителів автомобільного кільця чекає по кілька перегонів в день, в кожній з яких стартове поле обіцяє бути не меншим, ніж по 15 машин, а в «Ладах» - набагато більшим.

У програмі авто-змагань на суботу, 1 серпня, заплановані тренування і кваліфікації у всіх класах. Перегони відбудуться в неділю, 2 серпня, і пройдуть за класичним сценарієм - без піт-стопів.

Також, у програмі Чемпіонату заплановано брифінг директора автодрому "Чайка" і глави Товариства сприяння обороні України про плани розвитку авто- та мото - спорту в Україні, а також про перспективи київського автодрому "Чайка".

Серед відомих спортсменів у Чемпіонатах візьмуть участь: Євген Галанский, Володимир Апостелюк, Микола Шатазов, Юрій Дріфтовский, Євген і Костянтин Пісареви, Ілля Михальчик, Анатолій Єфімов та інші.

Почесними гостями та вболівальниками змагань на автодромі "Чайка" будуть відомі спортсмени, бізнесмени, зірки шоу - бізнесу, учасники відомих українських теле-проектів .

Програма Чемпіонату України з кільцевих перегонів*:

(Автодром «Чайка», с. Чайки, вул. Антонова 2)

1 серпня (субота)

Мото - третій етап Чемпіонату України з шосейнокільцевих мотоциклетних перегонів (ШКМП) в класах SBK, Дебют, STK

з 9.00 - офіційні тренування

з 10.00 - кваліфікація

з 11.50 -перегони. Після закінчення змагань у кожному з класів, нагородження переможців.

14.00-14.30-перерва у змаганнях

Авто - 1й етап Чемпіонату України з кільцевих перегонів у класах ВАЗ 2108 + У1600, Формула, GT + Turing + ВАЗ 2108ю (перший день)

з 14.30- офіційні тренування

з 15.30 - кваліфікація

з 17.00 – перегони

19.00 - нагородження

2 серпня (неділя)

Мото - 4й етап Чемпіонату України з шосейнокільцевих мотоциклетних перегонів (ШКМП)

з 9.00 - кваліфікація

з 10.30 - перегони. Після закінчення змагань у кожному з класів, нагородження переможців

12.50-13.20 - перерва у змаганнях

13.00 - брифінг директора автодрому "Чайка", заслуженого автогонщика Леоніда Протасова і глави Товариства сприяння обороні України (ТСОУ) Віктора Тимченка про плани розвитку авто- та мото-спорту в Україні, а також про перспективи київського автодрому "Чайка". (Біля центральної трибуни автоброма «Чайка»)

13.20 – показовий виступ самого юного мотоцикліста України, зазначеного в Книзі рекордів, 3-х річного киянина Тимура Кулешова та презентація Першої дитячої мото-школи столиці.

Авто -1й етап Чемпіонату України з кільцевих перегонів у класах ВАЗ 2108 + У1600, Формула, GT + Turing + ВАЗ 2108ю (другий день)

з 13.30 - гонка

16.00- Нагородження

* -в Програмі змагання можливі зміни, які будуть залежати від наповнення класів

Вартість квитків: 50 грн.

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