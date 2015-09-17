Побузький феронікелевий комбінат - ефект від впровадження екологічних та природоохоронних заходів

У ході виїзної наради Ради директорів Української Асоціації виробників феросплавів ПФК продемонстрував провідним представникам індустрії впровадженi природоохоронні технології. Керівництво підприємства заявило, що, незважаючи на кризу на світовому ринку металів, Побузький феронікелевий комбінат не скорочує інвестиції в екологічність виробництва та охорону навколишнього середовища. Також на нараді було представлено аналітичне дослідження Асоціації Зелених України про вплив впроваджених на комбінаті природоохоронних заходів.

За даними дослідження, до теперішнього часу загальні інвестиції групи Solway (власника ПФК) в реконструкцію повітрозахисних споруд комбінату склали близько 9220000. грн. Це дозволило впровадити ряд заходів, спрямованих на зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу. Серед них: заміна першого ступеня газоочисного обладнання печей (3250000. грн.); реконструкція системи газоочистки конверторних газів в металургійному цеху (3280000. грн.); заміна сухих циклонів типу СIОТ, призначених для грубої і середньої очищення газів, на багатоканальні фільтри-пиловловлювачі «Буран», здатні вловлювати тонкодисперсну пил (2570000. грн.). У 2013 році були введені в дію повітряохоронного установки, що входять до складу обладнання системи вдування пиловугільного палива (8,8 млн. грн).

На сьогоднішній день ПФК - підприємство із замкнутим циклом водопостачання (впроваджена безстчна система з використанням господарсько-побутових і промзливових стічних вод), що повністю виключило скиди шкідливих речовин у річку Південний Буг. Одночасно з цим, у 2011 році було розпочато реконструкцію очисних споруд комбінату, що передбачає впровадження нових технологій (1,8 млн. Грн.).

Ведуться роботи і у сфері рекультивації порушених територій. Розробляються заходи по переробці відходів виробництва дозволять, найбільш ефективно використовувати природні ресурси і повністю переробляти відходи, що утворюються тим самим зменшуючи їх негативний вплив на екологічні системи.

«Виходячи з аналізу за останні роки, ми бачимо, що саме Побузький феронікелевий комбінат є флагманом у питанні модернізації природоохоронних технологій і систем фільтрації шкідливих викидів на вітчизняних промислових підприємствах. Приємно усвідомлювати, що підприємство віддає собі звіт, в тому, що гроші, причому чималі, потрібно витрачати і у заходи з охорони навколишнього середовища »- коментує дослідження Олександр Щербань, співголова« Асоціації Зелених України »-« Дiйсно, практично будь-яке, а особливо металургійне підприємство не може бути абсолютно екологічно чистим, як би ми цього не хотіли. Ми не можемо повністю відмовитися від «шкідливих» виробництв, ми зобов'язані працювати над тим, як їх вдосконалити. За 10 років колектив ПФК зумів впровадити ряд нововведень, що в результаті скоротило кількість шкідливих викидів на третину ».

Ознайомившись з дослідженням, провідні представники феросплавної галузі України мали змогу побачити впроваджені технології під час екскурсії по комбінату.