Освітня виставка QS World Grad School Tour в Києві збере директорів приймальних комісій найкращих університетів світу

Замислюєтеся про отримання ступеня Магістра? Визначаєтеся з країною навчання? Вагаєтесь з вибором університету? Є питання з процесом вступу? Потрібна фінансова підтримка?

Відповіді на всі ці та багато інших питань ви зможете отримати всього за один вечір24 ​​вересня в готелі «Хаятт Рідженсі» (м. Київ, вул. Али Тарасової, 5).

Виставка QS World Grad School Tour збере кращі університети світу разом для того, щоб ви могли зустрітися з директорами приймальних комісій - людьми, які розглядають вашу заявку в університет, що збільшить ваші шанси на вступ.

Приходьте, і вам буде надано можливість:

• Безпосередньо поспілкуватися з представниками приймальних комісій університетів із США, Канади, Франції, Іспанії, Гонг-Конга, Швеції та інших країн

• Отримати безкоштовний довідник по навчанню і кар'єрі за кордоном - QS World Grad School Guide

• Проконсультуватися з подачі заявок на стипендії QS, загальним фондом понад $ 1,700,000 - тільки для відвідувачів виставки

• Брати участь у розіграшах серед відвідувачів виставки

• Безкоштовно отримати професійне фото для резюме

Реєструйтеся заздалегідь.

Вхід вільний за наявності реєстрації.

Програма заходу:

14:30 - Початок видачі індивідуальних бейджиків на захід

15:40 - 16:00 -Презентація від BI Norwegian Business School

16:15 - 17:00 - Семінар про процес надходження з Hult Business School (Міжнародний кампус), York University, Schulich School of Business (Канада) and Lund University (Швеція)

17:15 - 18:00 - Презентація GMAC: розвіяти чутки про GMAT

17:00 - Відкриття виставки

17:30 - 18:00 - Панельна дискусія з випускником топ бізнес-школи London School of Economics and Political Science

19:00 -19:15 - Інфосесія щодо подання заявки на стипендіальний фонд QS

19:30 - Розіграш двох Kindles

20:00 - Закриття виставки