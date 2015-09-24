26 вересня Trubetskoy візьме участь у "OCTOBERFEST KIEV"

Український фестиваль відтворить справжню атмосферу і колорит німецького свята. Протягом трьох днів фестивалю Octoberfest Kiev 2015 гості зможуть насолоджуватися ексклюзивними сортами мюнхенського пива. І, звичайно ж, отримають можливість покуштувати страви справжньої німецької кухні: свинячу рульку, створену за секретним рецептом німецьких кухарів, знамениті баварські сосиски на грилі і свинячі реберця, копчену скумбрію. Пиво будемо пити виключно з літрових кухлів, а найбільш активні «випивохи» отримають цінні призи від спонсорів, серед яких і поїздка в Мюнхен для двох.

За музику та атмосферу фестивалю відповідає німецький духовий оркестр, а також вибухові музиканти України та зарубіжжя: Trubetskoy, O.Torvald, Ot Vinta, Бангладешъ оркестр, Jack London, F.L.I.R.T., Animal Session, Hot Guys, Carte Blanche та інші.

Нагадаємо, що традиційне пивне свято Octoberfest народилося в Мюнхені в 1810 році, коли на весілля Баварського спадкоємця престолу , кронпринца Людвіга I і принцеси Терези Саксонської були запрошені всі жителі міста. Для народу тоді влаштували гуляння з безкоштовним пивом і кінними перегонами. З тих пір подібні гуляння регулярно проходять у всіх куточках світу щороку.

Мережа закладів «Любов і Голод» та спонсор свята ТМ « Чернігівське » пропонують Вам відвідати фестиваль і приєднатися до культурної німецькій традиції , ім'я якої Octoberfest. Партнери фестивалю: снеки фестивалю - «Lay’s Strong» та «Хрус Team», головний радіо партнер - «Просто радіо», а також: «Mr. Grill», «Загорье», «Football.ua», «АИФ», «Вулична їжа» та «Арт - завод Платформа».

Арт- завод Платформа (вул. Біломорська, 1).

Відкриття фестивалю Octoberfest Kiev 2015 відбудеться 25.09 о 17:00. В інші дні режим роботи - з 11:00 до 23:00.

Вартість вхідного квитка: 25.09 - 70 грн., 26.09 - 100 грн., 27.09 - 70 грн.

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31 серпня вийшло нове відео групи пісню «Завершается игра».

Одночасно з кліпом «Завершается игра» Trubetskoy випустив сингл під тією ж назвою, в який другим треком увійшла пісня «Ірочка».

А перший повноформатний альбом Трубецьких вийде в жовтні і буде складатися виключно з нових пісень, які раніше не видавалися.

Концертна презентація альбому у Києві і наступна зустріч з фанами відбудеться 8 листопада в клубі Атлас.