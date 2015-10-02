"КЛАСИКА ПІД ЗІРКАМИ": вперше в історії оперного вокалу оперна зірка заспіває в планетарії в супроводі візуальних спецефектів!

2 жовтня о 19:30 під зорями ATMASFERA 360 - тільки «зірки» класики!

Сольний концерт Юрія ГОДО «У неаполітанської СТИЛІ. ПОСВЯЩЕНИЕ КАРУЗО».

Вперше в історії оперного вокалу оперна зірка заспіває в планетарії в супроводі візуальних спецефектів!

Юрій Годо - одна з найяскравіших зірок концертного сезону в ATMASFERA 360. Всесвітньо відомий вокаліст українського походження Юрій Годо - частий гість легендарних «Реал-Опера» (Мадрид), «Карнегі-Хол» (Нью-Йорк) і в театрах Парижа, Неаполя, Венеції, Мюнхена ... Його слухають і нагороджують королі, він записує дуети з найвидатнішими співаками сучасності. Юрій Годо володіє потужним вокальним талантом і неймовірно привабливою чоловічою харизмою.

2 жовтня відбудеться єдиний в Києві концерт класичної неаполітанської пісні. Неаполітанська пісня - діамант в короні Італії, королеви музики. Саме в Неаполі народився Енріко Карузо, який прославив неаполітанську пісню на весь світ. Великий співак, будучи на піку слави і світового визнання, перша зважився включити свої рідні мелодії в концертні програми, першу записав їх на платівки.

Неаполітанські пісні відрізняються особливою проникливістю, теплотою і природністю емоцій. Такою музикою не можна пересититися - вона може подарувати цілу феєрію вражень. У цьому переконаються всі, хто скористається рідкісною можливістю потрапити на концерт справжньої неаполітанської пристрасті у виконанні Юрія Годо! Крім того, маестро, довгий час пропрацював в Італії, буде супроводжувати виконання розповідями про історію написання знаменитих пісень, деяким з яких по дві сотні років! Цікаво, що неаполітанська пісня і її мелодика тісно пов'язані з Україною! Яким чином - це ви дізнаєтеся на концерті.

У концерті прозвучать твори найбільших творців неаполітанської пісні: Canta pe'me (E. de Curtis - L. Bovio), Santa Lucia (Luigi Gordigiani), Torna a Surriento (E. De Curtis - G. De Curtis), Maria, Mari ( Eduardo di Capua - V. Russo), Torna a Surriento (E. De Curtis - G. De Curtis), Mamma (Cesare Bixio - Bruno Cherubini), O, sole mio (E. di Capua - Giovanni Capurro), Core n ' grato (S. Cardillo), Passione (Ernesto Tagliaferri e Nicola Valente - Libero Bovio), Marechiaro (F. Tosti - Di Giacomo) та інших.

Юрій Годо виступить у супроводі фонограми в виконанні чудового симфонічного оркестру театру Ла Скала (Мілан), спеціально створеної для програми.

Сферичний Кінотеатр ATMASFERA360 / Київський Планетарій представляє ексклюзивний цикл концертів «ДЖАЗ І КЛАСИКА ПІД ЗІРКАМИ». Симбіоз візуальних технологій 21-го століття і живої музики від кращих музикантів. Приголомшливо-красиві візуальні спецефекти, космос прекрасних звуків і зоряний пил галактик дарують відчуття, які варто пережити! Концерти під зірками в ATMASFERA360 відкривають новий дар: ви зможете не тільки чути, але й бачити музику! Слідкуйте за анонсами на сайті www.atmasfera.com.ua

Вартість квитків: 100, 130, 180, 220 грн

Купити квиток: http://cabinet.atmasfera.com.ua/hall/?show_id=6361

Акредитація для ЗМІ: 067770 07 57, 050 800 59 03

Тел. для довідок та замовлення квитків: (067) 324-33-53

2 жовтня о 19:30

Сферичний Кінотеатр ATMASFERA360 / Київський Планетарій, вул. Велика Васильківська 57/3