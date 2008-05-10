До вивержень найбільшого вулкана Європи всі вже звикли

На острові Сицилія в суботу почалося виверження вулкана Етна, найбільшого діючого вулкана в Європі, передає Лента.ру. Один з кратерів викидає в повітря лаву і попіл, проте небезпеки для довколишніх населених пунктів ці викиди не становлять.

За даними агентства, ситуація під контролем Департаменту цивільної оборони провінції Катанія та Національного інституту геофізики і вулканології в Палермо.

Востаннє вулкан Етна вивергався в листопаді 2007 року. Тоді попелом виявилися вкриті декілька місцевих сіл, а аеропорт провінції Катанія довелося закрити на один день.

Найбільше виверження Етни за останній час відбулося в 2001 році і призвело до запровадження в Катанії надзвичайного стану.