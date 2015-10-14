Запрошуємо вас висвітлити флешмоб, присвячений Дню захисника України, Дню українського козацтва і Покрова Пресвятої Богородиці.

Захід відбудеться 14 жовтня, о 12:00 за адресою: Харків, вул. Культури, 5 (перед Військово-медичним клінічним центром Північного регіону (Військовий шпиталь).

Близько півтисячі людей одночасно виконають три пісні («Дякую тобі», «Червона рута», гімн України) у супроводі оркестру та за підтримки хору. У акції візьме участь харківський музикант Микита Рубченко, відомий виконанням рок-версії гімну України - https://www.youtube.com/watch?v=b0chk_aX5VI

Учасники флешмобу - волонтери, активісти громадянських організації, патріоти свого міста та країни, які хочуть гідно привітати українських воїнів-захисників. Основна мета акції - підтримати наших бійців і подякувати їм за захист України!

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