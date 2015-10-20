20 жовтня о 13.00 відбудеться брифінг заступника директора з інвестицій та перспективного розвитку НАЕК «Енергоатом» Григорія Плачкова щодо питань реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій (КЗППБ). У заході також візьмуть участь начальник відділу екології НАЕК «Енергоатом» Олександр Немцов, начальник відділу з підвищення безпеки Галина Ляденко, начальник управління планування та фінансування «Атопроектінжиніринг» Максим Пишний та заступник директора Центру зовнішніх інформаційних комунікацій Данило Лавренов.

Брифінг присвячено публічним обговоренням плану екологічних та соціальних заходів у рамках програми, які відбудуться на майданчиках АЕС в листопаді поточного року.

Захід відбудеться у приміщенні ВП «Атомпроектінжиніринг» за адресою: вул. Гайдара, 6, 2 поверх, кім.218.

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