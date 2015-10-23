З 23 жовтня в 11 павільйоні, Експоцентру України "Виставка стародавностей та мінералів" відкриває новий сезон

На виставці представлені найбільші приватні колекції мінералів та скам’янілостей в Україні.

В цьому сезоні, ще більше експонатів, захоплюючих екскурсій, інтерактивних програм для дітей та дорослих. В програмі: безліч зразків мінералів з усього світу в їх натуральному вигляді; палеонтологічна колекція, 80% якої налічують скам’янілості знайдені в Україні; пізнавальні екскурсії, спеціально адаптовані для різного віку, та однаково цікаві дітям та дорослим; науково- популярні кінофільми, майстер-класи з палеонтології та мінералогії (визначення, препарування, обробка каміння та скам’янілостей, виготовлення сувенірів) розкопки стародавностей; подорож в «Світ мікромаунтів»; клуб палеонтології та геології; ексклюзивні сувеніри, конкурси та активності для дітей.

Виставка буде працювати з 11.00 до 18.00, в 11 павільйоні, Експоцентру України (ВДНГ), просп. Академіка Глушкова, 1. Телефони: (095) 503-23-75, (068)868-92-63, (063) 705-86-06, е-mail: paleomax@ukr.net

Подробиці на сайті: http://paleomax.com/