У Києві поновлено роботу евакуаторів

У Києві поновлено евакуацію автомобілів водіїв-порушників.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі київської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію заступника голови КМДА Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ.

За її словами, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав відповідне розпорядження, згідно з яким Головному управлінню контролю за благоустроєм столиці спільно з КП «Київтранспарксервіс» та Управлінням Державної автомобільної інспекції МВС України в м. Києві (за згодою), доручено активізувати роботу щодо виконання вимог правил паркування транспортних засобів у місті.

«Ми відновлюємо роботу евакуаторів, оскільки порушення водіями правил дорожнього руху, пов’язаних із зупинкою та стоянкою автотранспорту, спричинюють масу незручностей на й без того перевантажених дорогах міста”, - підкреслила І.КІЛЬЧИЦЬКА. За її словами, “досвід показав, що боротися з порушниками можна лише таким способом, адже відсутність відповідальності постійно спонукає водіїв паркуватися там, де їм зручно, хоч і заборонено», - додала заступник голови КМДА.

За її словами, розпорядженням також передбачено посилення контролю за належним утриманням доріг, газонів, тротуарів та інших об’єктів благоустрою міста.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство юстиції України 11 березня скасувало спільний наказ Головного управління транспорту КМДА та Головного управління МВС України у м. Києві щодо заходів впливу до водіїв-порушників, згідно з яким у Києві заборонено евакуація автомобілів.