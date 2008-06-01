Від початку року на Буковині знешкоджено близько 300 боєприпасів

Піротехніки управління МНС в Чернівецькій області від початку року знешкодили близько 300 вибухонебезпечних предметів часів Першої та Другої світових воєн.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди УМНС України в Чернівецькій області, переважна більшість з них були виявлені на господарських ділянках і приватних садибах буковинців.

У 2007 році піротехніки УМНС в Чернівецькій області знешкодили понад 7000 боєприпасів.