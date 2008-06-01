Від початку року на Буковині знешкоджено близько 300 боєприпасів
03:20, 01 червня 2008Разное
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Рахували у МНС
Піротехніки управління МНС в Чернівецькій області від початку року знешкодили близько 300 вибухонебезпечних предметів часів Першої та Другої світових воєн.
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди УМНС України в Чернівецькій області, переважна більшість з них були виявлені на господарських ділянках і приватних садибах буковинців.
У 2007 році піротехніки УМНС в Чернівецькій області знешкодили понад 7000 боєприпасів.
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