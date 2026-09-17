'Попереджувальний постріл': Forbes розкрив, чому РФ атакувала залізницю на кордоні

Українські посадовці не виключають, що ціллю міг бути дипломатичний поїзд.

Російський безпілотник атакував залізничну колію на кордоні України та Польщі невдовзі після того, як Москва пригрозила Великій Британії через військову допомогу Україні. На момент удару поблизу перебували поїзди з колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та колишнім директором ЦРУ Девідом Петреусом, пише Forbes.

За словами українських посадовців, удосконалений російський безпілотник зіткнувся з пасажирським потягом, який рухався одразу за поїздом Бориса Джонсона. Поруч перебував і потяг, у якому знаходився Девід Петреус.

Водночас наразі немає однозначної відповіді, чи був удар спробою безпосередньо атакувати когось із високопоставлених західних політиків.

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Пітер Дікінсон, експерт із російсько-українського конфлікту в Атлантичній раді, припустив, що метою Москви могло бути залякування західних політиків та інших високопоставлених гостей України.

"Борис Джонсон був одним із десятків високопосадовців, які виїжджали з України вздовж цільової залізничної лінії саме в той час", – сказав Дікінсон.

За його словами, удар міг бути не спробою вбивства, а "попереджувальним пострілом", покликаним налякати іноземних посадовців та переконати їх у небезпеці поїздок до України. Експерт каже:

"Це класичний приклад гангстерської тактики [правителя Росії Володимира] Путіна".

Він додав, що Москва може намагатися залякувати своїх опонентів погрозами та демонстративними актами насильства.

"Дипломатичний поїзд" міг бути ціллю

В "Укрзалізниці" повідомили деталі інциденту. За даними компанії, незадовго до зіткнення локомотива на кордоні України та Польщі на станції Ягодин перебував дипломатичний поїзд.

"На борту були радники з питань безпеки з кількох країн-членів ЄС та колишні європейські лідери, включаючи колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона", – йдеться в повідомленні.

В іншому потязі на станції в цей момент перебував колишній директор ЦРУ Девід Петреус.

Українські чиновники зазначили, що реактивний безпілотник, який атакував локомотив, виявили заздалегідь. Сигнал про евакуацію поїзда подали приблизно за 15 хвилин до зіткнення.

"Цілком ймовірно, що метою російського безпілотника міг бути дипломатичний поїзд, який відправився зі станції раніше запланованого терміну через коригування розкладу в режимі реального часу, внесені у відповідь на постійну загрозу російських ударів", – заявили українські посадовці.

Вони пояснили, що залізничники постійно змінюють графік руху, щоб уникати пересування поїздів одними й тими самими ділянками в точно визначений час, оскільки це робить їх потенційними цілями для дронів і ракет.

"Ворог продовжує свої численні спроби атаки", – додали чиновники.

Джонсон назвав удар атакою по цивільній залізниці

Після інциденту Борис Джонсон розкритикував Кремль, заявивши, що удар був спрямований по мирних жителях і дипломатах.

"Я не знаю, яка спотворена логіка спонукала Путіна підірвати сьогодні вранці нерухомий український локомотив на польському кордоні", – написав Джонсон.

Він наголосив, що подібні атаки українці переживають щодня, зокрема й на цивільній залізниці.

"Коли ми збираємося надати їм необхідну протиповітряну оборону?" – запитав колишній британський прем’єр.

Також Джонсон закликав розморозити російські активи та передати їх Україні.

"На рахунку в бельгійському банку понад 140 мільярдів євро, а в Лондоні – близько 10 мільярдів фунтів стерлінгів", – заявив він.

Москва раніше погрожувала Великій Британії

Атака сталася через кілька тижнів після погроз Москви на адресу Великої Британії через її військову підтримку України. Російські дипломати заявляли, що використання Україною британських безпілотників для ударів по цілях углибині російської території означає свідоме загострення конфлікту з боку Лондона.

"Дії Лондона неминуче матимуть наслідки, за які йому доведеться відповідати... Чим глибше його залучення до конфлікту та чим більша його підтримка київської терористичної машини, тим вищу ціну він заплатить", – заявили російські дипломати.

Пітер Дікінсон вважає, що ці погрози є частиною ширшої гібридної війни Росії проти союзників України в Європі. За його словами, Москва вже вдавалася до інших провокаційних дій, зокрема пов’язаних із безпілотниками та ракетами поблизу території країн НАТО.

На думку експерта, такі дії можуть бути спрямовані на послаблення єдності НАТО, водночас не переходячи до прямої масштабної війни з Альянсом.

Пєсков заявив про можливість ударів по всій Україні

Після атаки речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про здатність російських військових проводити операції на всій території України:

"Наші військові проводили операції по всій території України і продовжуватимуть це робити".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після удару закликав європейські та північноамериканські держави посилити підтримку України.

"Варварські удари Росії на кордоні України та Польщі" він назвав "терором Путіна", який "стукає" у двері ЄС та НАТО. Сибіга закликав західні держави посилити санкції проти Росії та збільшити військову допомогу Україні.

"Дійте зараз: застосуйте всю силу санкцій до агресивного режиму Путіна. Змусьте Москву відчути наслідки свого терору", – заявив він.

Експерт попереджає про подальшу ескалацію

Дікінсон вважає, що дипломатичних заходів недостатньо для протидії діям Москви. На його думку, союзникам України варто посилити військову підтримку, зокрема забезпечити Україну засобами протиповітряної оборони та необхідним озброєнням:

"Росія зараз відкрито погрожує НАТО та ЄС".

Він також попередив, що відсутність реакції Заходу, на його думку, може заохотити Москву до подальшої ескалації.

"Якщо західні лідери вирішать нічого не робити, вони спонукатимуть Путіна до подальшої ескалації", – заявив Дікінсон.

"Він продовжуватиме ескалацію, доки не зіткнеться з рішучою відповіддю".

За його словами, Москва може сприймати вагання або заклики до компромісу як сигнал для посилення тиску.

Удар по кордоні з Польщею - що відомо

Нагадаємо, що 13 вересня, на кордоні України з Польщею пролунали вибухи. Росіяни атакували АЗС. Біля пункту пропуску "Ягодин" загорілися вантажівки. Двоє водіїв дістали травми.

У той же день Росія вдарила по пасажирському поїзду на кордоні з Польщею. Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, завдяки чому ніхто не постраждав.

За даними ДПСУ, атака російської окупаційної армії на пункт пропуску "Ягодин" відбулася внаслідок того, що Білорусь знову вмикає ретранслятори, які допомагають ворожим дронам проникнути вглиб території України.

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