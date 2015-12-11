1+1 продовжує акцію до Дня Святого Миколая та купує важливе медичне обладнання для лікування дітей

14:00, 11 грудня 2015
Разное
42 0

Доброчинна акція до Дня Святого Миколая, започаткована у 2013 році, стала доброю традицією каналу. У період прайм-тайму 19 грудня, о 19:45, всі кошти, отримані від транслювання реклами на телеканалі 1+1, передаються на допомогу Національній дитячій лікарні "ОХМАТДИТ".

У 2014 році було зібрано 154 тис. гривень і на них придбано роторну центрифугу для відділення переливання крові дитячої лікарні.

За допомогою цього обладнання донорську кров розділяють на плазму і клітини. Так рятівної рідини в лікарні стало майже вдвічі більше, компоненти можна зберігати, і в разі потреби оперативно дати маленькому пацієнту. Раніше відділення покривало не більше 50% потреб лікарні у компонентах крові. Половину потреби лікарня купувала.

Роторна центрифуга за неповних два роки переробила 2,5 тисячі літрів донорської крові, було зроблено 8600 переливань для майже 6000 пацієнтів.

У 2015 році акція зібрала 122,5 тис. грн. На ці кошти придбали спеціальний фазований датчик для ультразвукових досліджень серця і судин крихітних пацієнтів відділення реанімації новонароджених. Навіть тих, що важать 500 г.

З цим датчиком лікарі реанімації можуть упродовж "золотої години" і вдень, і вночі провести діагностику просто біля боксу малюка і швидко надати необхідну допомогу. Високотехнологічна оперативна діагностика дозволяє вдвічі зменшити смертність передчасно народжених дітей. Раніше, щоб дізнатись про проблему, треба було везти малюка в інше відділення на УЗД. Втрачався час й потрібно було від'єднувати апарати життєзабезпечення, що було доволі небезпечно для крихкого життя.

За допомогою фазованого УЗД датчиака лікарі виконали майже 3 тисячі обстежень серця, судин, мозку малюків.

Приєднуйтесь до доброчинної акції та подаруйте маленьким мрійникам разом із Святим Миколаєм чудо зцілення. Допомогти діткам так легко, достатньо лише переглянути рекламу о 19:45 на телеканалі 1+1.

Довідка: 1+1 медіа – перша соціально-відповідальна медіагрупа, що затвердила комплексну Стратегію корпоративної соціальної відповідальності на рівні загального плану розвитку групи. Стратегія – це п'ять основних напрямів: охорона довкілля, пропаганда здорового способу життя, сприяння розв'язанню гострих соціальних проблем (КСВ каналів), відповідальність перед працівниками та повага до авторських прав.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter