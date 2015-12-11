1+1 продовжує акцію до Дня Святого Миколая та купує важливе медичне обладнання для лікування дітей

У 2014 році було зібрано 154 тис. гривень і на них придбано роторну центрифугу для відділення переливання крові дитячої лікарні.

За допомогою цього обладнання донорську кров розділяють на плазму і клітини. Так рятівної рідини в лікарні стало майже вдвічі більше, компоненти можна зберігати, і в разі потреби оперативно дати маленькому пацієнту. Раніше відділення покривало не більше 50% потреб лікарні у компонентах крові. Половину потреби лікарня купувала.

Роторна центрифуга за неповних два роки переробила 2,5 тисячі літрів донорської крові, було зроблено 8600 переливань для майже 6000 пацієнтів.

У 2015 році акція зібрала 122,5 тис. грн. На ці кошти придбали спеціальний фазований датчик для ультразвукових досліджень серця і судин крихітних пацієнтів відділення реанімації новонароджених. Навіть тих, що важать 500 г.

З цим датчиком лікарі реанімації можуть упродовж "золотої години" і вдень, і вночі провести діагностику просто біля боксу малюка і швидко надати необхідну допомогу. Високотехнологічна оперативна діагностика дозволяє вдвічі зменшити смертність передчасно народжених дітей. Раніше, щоб дізнатись про проблему, треба було везти малюка в інше відділення на УЗД. Втрачався час й потрібно було від'єднувати апарати життєзабезпечення, що було доволі небезпечно для крихкого життя.

За допомогою фазованого УЗД датчиака лікарі виконали майже 3 тисячі обстежень серця, судин, мозку малюків.

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